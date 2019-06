C’è chi non attende altro ed infatti “quando iniziano i saldi estivi” è una delle domande del momento. Le condizioni meteo degli ultimi giorni, dove abbiamo assistito ad un’importante aumento delle temperature, hanno portato gli italiani a fare velocemente il cambio di stagione. C’è chi ha ancora l’armadio vuoto ed è alla ricerca di un abbigliamento che sia idoneo per l’estate.

Quanto Durano i Saldi Estivi 2019

Ogni Regione Italiana ha la possibilità di scegliere quanto dureranno i saldi estivi. Le Regioni che hanno deciso di avere un periodo di saldi breve interromperanno gli sconti intorno al 10 agosto mentre nelle Regioni che hanno optato per un periodo più lungo vedremo abbigliamento in offerta fino a settembre.

Quando Iniziano i Saldi Estivi

Come già detto, le date d’inizio e la durata dei saldi varia da Regione in Regione. Di seguito, nel dettaglio, tutte le date:

Regione Dara Inizio Saldi Data Fine Saldi Abruzzo 6 luglio 29 agosto Basilicata 2 luglio 2 settembre Calabria 6 luglio 1 settembre Campania 6 luglio 30 agosto Emilia Romagna 6 luglio 30 agosto Friuli-Venezia Giulia 6 luglio 30 settembre Lazio 6 luglio 17 agosto Liguria 1° luglio 14 agosto Lombardia 6 luglio 30 agosto Marche 6 luglio 1° settembre Molise 6 luglio 30 agosto Piemonte 6 luglio 26 agosto Puglia 6 luglio 15 settembre Sardegna 6 luglio 30 agosto Sicilia 1° luglio 15 settembre Toscana 6 luglio 30 agosto Umbria 6 luglio 30 agosto Valle d’Aosta 6 luglio 20 agosto Veneto 6 luglio 31 agosto Provincia Autonoma di Bolzano 5 luglio 17 agosto

Come Evitare Fregature

Ricordiamo che durante i saldi ci sono delle garanzie del compratore che non tutti conoscono e che dovremmo invece sapere.

La Legge non prevede i saldi su tutti i prodotti ma solo s quelli di carattere stagionale per i quali si prevede che potrebbero avere un deprezzamento se venduti fuori stagione o entro un certo periodo di tempo perchè soggetti al fenomeno della moda del momento.

Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto che viene dichiarato, in caso contrario sarà possibile contattare gli uffici di Polizia Annonaria del Comune in cui ci si trova.

Inoltre, il negozio nate è tenuto, per obbligo di Legge, a sostituire eventuali articoli difettosi anche se dichiara in negozio che gli articoli venduti in saldo non possono essere cambiati.