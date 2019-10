Come da noi pronosticato ed evidenziato nelle varie analisi che si sono succedute da fonti autorevoli giornalistiche, i soldi nella compagnia di bandiera italiana, la Alitalia, derivanti dal prestito del Governo Gentiloni pari a 900 milioni di euro nemmeno due anni fa, sono terminati.

Dopo l’ennesima proroga (la settima) richiesta da Ferrovie dello Stato insieme ai nuovi partner con i quali dovrebbe creare la società per acquisire poi gli asset di Alitalia, consentendo alla compagnia il salvataggio e l’eventuale rilancio, il Governo ha disposto un nuovo prestito, denaro pubblico da elargire ad Alitalia.

Per dovizia di particolari si tratta per ora di un’azione presente nella bozza del Decreto Fiscale che dovrà ottenere anche il nulla osta da parte della Commissione Europea (già vigile sugli aspetti inerenti possibili aiuti di stato, considerati illegittimi almeno formalmente) e approvato salvo intese, ma l’esigenza della compagnia affinché riesca a sopravvivere e operare regolarmente è indiscutibile e contenuta nello stesso decreto.

Tra le righe si legge, infatti, la motivazione, ossia “indilazionabili esigenze gestionali”. Tradotto: non ci sono più soldi in cassa, anzi, per quanto ne sappiamo sarà difficile per Alitalia ottemperare le richieste dei biglietti già acquistati ed incassati per i prossimi mesi. Servono risorse ulteriori, dunque, risorse che pagano e pagheranno gli italiani.

Alitalia: Il Salvataggio Mancato

In data 15 ottobre sul tavolo dei commissari doveva pervenire la proposta vincolante per l’acquisto di Alitalia da parte della NewCo composta da FS, Ministero dell’Economia e delle Finanze (quindi sempre il Governo), la compagnia aerea americana Delta come socio di minoranza e la Holding Atlantia dei Benetton come partner industriale designato. Quest’ultimo, dopo un’accurata selezione tra diversi candidati di cui abbiamo già parlato nei mesi passati, ha fatto un passo indietro sottolineando la volontà di aderire al progetto, ma solo come socio minoritario e rivendicando il bisogno di revisionare il piano industriale per il rilancio di Alitalia redatto tra FS e Delta, considerato poco probante ed effice.

Proprio a causa di queste ragioni, entrambi di Consigli di Amministrazione di FS e Atlantia hanno deliberato chiedendo almeno altre 8 settimane di tempo ai commissari straordinari, ma nel frattempo la gestione della società Alitalia è divenuta assai difficili. I conti in rosso ed i prossimi mesi, considerati di bassa stagione nel settore dei viaggi aerei, non consentono strategie operative di ampio respiro. Oltre al fatto che si tratterebbe comunque di un ulteriore prestito, affinché non sia assimilabile al concetto già ribadito di “aiuto di stato”: prestito che, sommato al precedente, porterebbe la nuova compagnia, qualunque essa sarà, a dover restituire più di un miliardo pagando un alto tasso d’interesse.

Per quanto concerne quest’ultimo prestito ponte, si parla di un tasso applicato davvero importante: 1000 punti base sopra l’indice Euribor a 6 mesi: nonostante attualmente l’Euribor a 6 mesi viaggi su tassi negativi tra -0,3 e -0,4% parliamo comunque di un tasso d’interesse vicino al 10% annuo.

Salvataggio Alitalia: La Parola ai Commissari sulla Richiesta di Deroga

Sul tavolo dei commissari è arrivata intanto la proverbiale patata bollente e l’assenza di offerte vincolanti anche questa volta ha messo in fibrillazione i tre esponenti che dovranno decidere se concedere o meno un’ulteriore proroga. E si tratterebbe, come detto, della settima.

Già nello scorso marzo, uno dei commissari, Daniele Discepolo, durante l’audizione parlamentare aveva perentoriamente affermato l’impossibilità di concedere ulteriori rinvi, altrimenti l’unica soluzione possibile era la liquidazione coatta e la perdita dei posti di lavoro per tantissime persone legate alla compagnia aerea.

Qualcosa con cui il Governo deve e doveva fare i conti, ma che purtroppo non sembra andata a buon fine: Atlantia, d’altronde, poneva informalmente come elemento imprescindibile per salvare la compagnia aerea, la chiarezza sulla paventata revoca delle concessioni autostradali ad una sua controllata, Autostrade per l’Italia. Revoca richiesta dalla trazione del Movimento 5 Stelle già oltre un anno fa dopo il crollo del Ponte Morandi e la tragedia di Genova.

In questo braccio di ferro tra potenti e politici, si è trovata implicata la stessa Alitalia, suo malgrado. Anche perché durante la fase di scelta del partner industriale lo Stato, o meglio, i vertici di FS controllata dallo Stato, hanno scelto Atlantia salvo poi ritrovarsi in questo cul-de-sac.

Sta ai commissari decidere se portare o meno i libri in tribunale ovvero concedere un’ulteriore proroga e non si esclude la possibilità che qualcuno di loro rimetta il proprio mandato, visto quanto pubblicamente proferito soltanto mesi fa: in gioco c’è anche la reputazione di una professione. I commissari spediranno una lettera ad horas allegando valutazioni di merito e consigli sul da farsi al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale darà o meno il nulla osta all’ulteriore proroga.

Salvataggio Alitalia: Il Braccio di Ferro e le Reazioni della Politica

Dalla politica, intanto, non sono mancate le reazioni da parte di esponenti dell’esposizione che hanno richiamato il tanto propagandato taglio dei parlamentari come un successo dell’attuale esecutivo.

In particolare l’ex ministro Carlo Calenda ha utilizzato il noto social network twitter per inviare, via etere come si usa oramai fare (c’è da chiedersi se l’emiciclo servirà ancora o in un prossimo futuro basterà organizzare un bel gruppo Whatsapp o Twitter e far votare lì i parlamentari risparmiando ancor di più e annullando l’assenteismo fisico n.d.r.) un messaggio a comparazione del prestito erogato ad Alitalia, pari a 7 anni di risparmi per i contribuenti derivati dal prossimo taglio dei parlamentari.

Ecco il tweet:

7 anni di taglio dei Parlamentari. Che schifo. pic.twitter.com/AR4ZdqpsCu — Carlo Calenda (@CarloCalenda) October 17, 2019

Come abbiamo già accennato e parlato con dovizia in un nostro articolo recente sull’Alitalia, in realtà stiamo assistendo ad un braccio di ferro vero e proprio tra la politica ed i vertici di Atlantia, la holding che fa capo alla famiglia Benetton. Non essendoci un partner industriale alternativo valido, se la situazione dovesse precipitare, la società Atlantia aumenterebbe il suo potere negoziale ed otterrebbe la revisione della procedura di revoca in agenda per quanto concerne le concessioni autostradali ad Autostrade per l’Italia, una sua società.

Inoltre i Benetton vorrebbero che la compagnia americana Delta avesse maggio peso all’interno della cordata e concedesse maggior spazio commerciale sulle rotte atlantiche venendo meno ad accordi già presi con altri operatori. La discesa in campo della tedesca Lufthansa ha consentito di rivedere anche la posizione di Delta, ponendo FS in una situazione di stallo, tra proseguire nel piano già redatto con gli americani, ovvero intraprendere una nuova negoziazione con i tedeschi.

L’unica sicurezza riguarda Alitalia. La prossima compagnia, qualunque essa sarà (la liquidazione paventata sarebbe impossibile anche per ragioni di merito politico ed il crollo potenziale di un consenso già basso) avrà già sul groppone un debito superiore al miliardo di euro.

Il rilancio della compagnia pare già impossibile, figurariamoci se si considerano anche le potenziali criticità derivanti dall’obbligo di negoziare con le parti sociali, i sindacati e riuscire poi a snellire la nuova Alitalia, focalizzandosi solo sulle tratte di maggiore redditività.