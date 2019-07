Mentre si sta avvicinando sempre più la deadline del 15 luglio imposta dal Ministro dello Sviluppo Economico Luigi di Maio, si susseguono sempre più gli incontri con i candidati che dovrebbero partecipare al salvataggio di Alitalia.

La compagnia di bandiera sembra oramai destinata ad essere rilevata da una nuova compagine i cui principali membri sono già definiti. Ferrovie dello Stato ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme, avrebbero il pacchetto di maggioranza, designando una pseudo-nazionalizzazione tanto cara ai 5 Stelle, mentre la compagnia aerea americana Delta completerebbe il trittico con la sua esperienza e le sue risorse in tal segmento di business.

Dulcis in fundo, si cerca il quarto candidato che dovrebbe partecipare per una quota vicina al 35-40% alla NewCo che acquisirà Alitalia. Come abbiamo descritto in precedenza, i candidati sono molteplici: ci sarebbe l’interesse del gruppo Toto che ha manifestato pubblicamente le proprie credenziali, di Claudio Lotito, patron della società calcistica Lazio e di Avianca, la compagnia aerea colombiana.

Proprio quest’ultimo soggetto, inviso per ovvi motivi di concorrenza alla società Delta che parteciperebbe in minoranza (10-15%), è stato argomento di discussione con la società americana che ha posto un diktat indicando la necessità di coinvolgere Atlantia.

L’azienda Atlantia che fa capo alla famiglia Benetton, sta in queste ore pensando di partecipare ed entrare nella partita per il salvataggio di Alitalia. Il gruppo Autostradale vuole giocare il proprio asso nella manica, dato che rischia anche la revoca delle concessioni autostradali, in seguito al tragico crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018. Probabilmente i Benetton pensano di evitare la “punizione” versando i 300 milioni di euro necessari per la nuova compagnia che acquisirà Alitalia, o sicuramente porranno condizioni in tal senso.

Strategia che non è comunque verificata: per quanto ne possiamo sapere, le uniche condizioni poste alla partecipazione attiva nel salvataggio, sono meramente industriali e legate alla presentazione e redazione di un piano credibile industriale che possa davvero rilanciare la compagnia di bandiera e renderla competitiva nel settore del trasporto merci e persone via aerea

Non è una novità, infatti, l’intervento di Atlantia a favore di Alitalia. Come recita l’antico proverbio “non c’è due senza tre”, si tratterebbe della terza azione diretta. Nel 2008 aveva partecipato alla prima ricapitalizzazione versando soldi propri, cosa che ha bissato poco più tardi con l’avvento di Etihad.

Al momento non c’è alcuna decisione al riguardo, il dossier ed un possibile intervento saranno oggetto di discussione e deliberazione durante il Consiglio di Amministrazione previsto domani, giovedì 11 luglio. Formalmente il tema non figura all’ordine del giorno, ma non è stato escluso il dibattimento al riguardo.