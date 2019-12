Dopo il nodo Monte dei Paschi di Siena e la crisi apparentemente risolta per quanto concerne Banca Carige, con i lavori in corsa e gli eventi ancora da verificarsi, alla cronaca è balzato un nuovo caso spinoso: il salvataggio della Banca Popolare di Bari.

Dopo le dimissioni del presidente Jacobini susseguenti la situazione nell’istituto finanziario localizzato nel capoluogo di regione pugliese, il Governo sta preparando un Decreto ad Hoc che consenta il salvataggio e la messa in sicurezza anche di questa grande banca del sud.

Così come riportato da un articolo del Corriere della Sera, il Governo studia la possibilità di fornire dei capitali al Mediocredito Centrale (acronimo MCC) che, come ricordiamo, è una banca controllata al 100% da Invitalia (Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e per lo Sviluppo d’Impresa che è totalmente controllata dal Ministero del Tesoro e delle Finanze).

MCC è direttamente coinvolta, insieme al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (acronimo FITD) nella strategia volta al salvataggio della Banca Popolare di Bari: si tratta di un piano previsto da almeno 1 miliardo di euro per quanto concerne la somma delle varie misure, paragonabile a quello predisposto per Carige.

La Politica

L’ipotesi del salvataggio predisposto per la Banca Popolare di Bari dal nuovo esecutivo a trazione M5S e PD non piace all’ex Premier Renzi, uscito dal partito di cui era precedente segretario ed ora leader del suo nuovo progetto politico, Italia Viva (acronimo IV).

Secondo fonti vicine al Governo, durante il Consiglio dei Ministri nel quale si discuterà di questo Decreto Legge, Renzi ed i suoi probabilmente diserteranno la discussione in segno di protesta.

Intanto tecnici ministeriali ed advisor stanno tutti alacremente lavorando insieme ai dirigenti della Banca per definire la manovra e un piano industriale serio, una pianificazione per i prossimi cinque anni orientata a far riemergere una delle Banche più importanti del Sud Italia. L’intendimento è di chiudere questa situazione entro Natale, ma probabilmente si passerà all’anno venturo anche perché l’ipotesi ventilata e non ancora tramontata, parla di un commissariamento necessario per applicare quest’intervento sinergico tra pubblico e sistema bancario.

La Banca

Nata nel 1960 e legata da sempre alla famiglia Jacobini (tra i fondatori c’era Luigi Jacobini, padre di Marco e nonno di altri due vertici, i nipoti Gianluca e l’omonimo Luigi), nel 2014 la Banca acquista Tercas, la banca di Teramo in difficoltà. Per procedere a tale operazione, si dà inizio ad una ricapitalizzazione, ma tale scelta non pare riverlarsi fruttuosa perché l’istituto teramese ha tantissime perdite su crediti che si ripercuotono nel bilancio della Popolare.

Nel 2015 la Riforma voluta da Renzi anche per salvare numerose banche in difficoltà, quelle popolari, obbliga la stessa banca barese a divenire una Società per Azioni (acronimo S.p.a.), ma l’operazione di trasformazione della ragione sociale non è semplice: il rischio di recesso di oltre 70.000 soci è dietro l’angolo e si cerca sempre di posticipare fino alla situazione odierna.

Per cercare di arginare la problematica e incentivare la normalizzazione della situazione barese, il precedente esecutivo Conte I (con appoggio di Lega e M5S) promuove una norma che consentirebbe alla Popolare di Bari di trasformare i 400 milioni di crediti fiscali presenti a bilancio in capitale nel caso scegliesse la fusione. L’Europa degli uscenti rappresentanti (prima del cambio politico) blocca tutto ritenendolo “aiuto di stato”.

La Banca Popolare di Bari, come riportato dal Mattino, è un’organizzazione che ha oltre 350 sportelli aperti soprattutto nella zona del Mezzogiorno, di cui 43 in Campania. I dipendenti sono 2.707 ed i soci più di 69.000.

Gli ultimi dati di bilancio, riportano una perdita in chiusura d’esercizio, al 31 dicembre 2018 pari a 420 milioni circa di euro, mentre la situazione a metà di quest’anno (30 giugno 2019), pare essere migliorata, seppur ancora negativa: la perdita al 30 giugno era infatti di 73,34 milioni di euro.

Gli impieghi della Banca Popolare di Bari (ossia i modi con cui la Banca impiega le fonti di capitale), nell’ultimo dato conosciuto del 30 giugno, erano oltre 7,8 miliardi, ma i crediti deteriorati, quei particolari crediti difficilmente esigibili e liquidabili, apparivano relativamente significativi rispetto agli impieghi stessi: il 15,5%.

Questo e altri dati costituivano un Indice di Solidità Patrimoniale Tier 1 (quello richiesto dalla BCE sopra la soglia minima dell’8%) pari al 6,22%.

La Consob e la Borsa

Quotata in Borsa naturalmente, la Banca è anche sotto stretta osservazione da parte dell’Autorità che monitora il Mercato Borsistico e le Società quotate, la Consob. L’Authority non ha di certo gradito la mancata comunicazione dei conti ad uso e consumo degli operatori di mercato (ovvero gli stakeholders) e già ha segnalato questa scorrettezza alla Procura di Bari che indaga i vertici della Banca, compreso l’ex presidente Jacobini per alcune ipotesi di reato.

Consob ha richiesto di fotografare lo stato dei conti e dei beni patrimoniali in ordine a quanto previsto dall’articolo 114 del Testo Unico della Finanza per quanto riguarda le comunicazioni al pubblico, ma non ha ricevuto risposta, probabilmente a causa di molte criticità.

Criticità sottolineate dalla rilevanza del piano previsto tra MCC (mezzo miliardo di euro saranno impiegate direttamente da questo, quindi dallo Stato Italiano) per 1 miliardo totale di euro necessario al rilancio del gruppo bancario. Così come abbiamo anticipato, occorre capire se proseguire su questa strada o se prima commissariare la Banca.

La Denuncia e gli Indagati

Il Presidente Consob Paolo Savona ha scritto una lettera ai magistrati di Bari che hanno già allertato al Guardia di Finanza perché indaghi ed inizi ad operare sul campo in merito ad una situazione che rischia di sfuggire di mano e avere numerose ripercussioni non solo in ambito politico e sociale, ma anche in quello giuridico e amministrativo.

Per il momento non ci sono indagati e si tratta solo di ipotesi di reato da riscontrare: si parla ovviamente di manipolazione del mercato. L’attuale situazione è figlia di un braccio di ferro tra la Consob e i vertici attuali della Banca Popolare: nonostante le azioni della Banca di Bari siano sospese nel mercato borsistico, sulla piattaforma Hi-Mtf (il Mercato Elettronico, Multilateral Trading Facility) si continua a negoziare un bond da 213 milioni di euro a scadenza 2021.

Pericolo Bail in per i Correntisti

La Banca di Bari probabilmente teme che, rilasciando dati e informazioni aggiornate, si possa scatenare il caos e la paura tra i suoi correntisti e depositario, fomentando una fuga assai critica per l’istituto.

Nei depositi dell’organizzazione bancaria, infatti, ci sono oltre 2 miliardi di euro depositati sui conti correnti sopra la soglia dei 100.000€, quella del cosiddetto bail-in di cui abbiamo parlato: il rischio, per queste persone, è quello di rispondere in solido del dissesto bancario in caso di fallimento o procedura comparabile.

Azione di Responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bari, come scritto dal Corriere della Sera, ha approvato l’azione di responsabilità contro gli ex vertici bancari. Il neo presidente Vincenzo De Bustis, subentrato a Jacobini vuole porre una soluzione di discontinuità rispetto agli accadimenti passati, ma occorrerà l’assenso dell’assemblea degli azionisti perchè l’intendimento prosegua in tal senso.

Tecnicamente, l’azione di responsabilità della Banca si focalizza contro queste persone:

Ex Amministratore Delegato Giorgio Papa.

Ex Condirettore Generale Gianluca Jacobini.

Ex Capo dei Crediti Nicola Loperfido.

I danni civili richiesti a queste persone con l’azione di responsabilità sono, per il momento, quantificati a 50 milioni di euro.