Mentre il nuovo Governo Italiano si sta formando nelle aule dei bottoni, come spesso accade ultimamente in Italia, in altre e molto più potenti sale si decide il destino di alcune centinaia di persone e di una Banca quanto mai storica, ossia Carige.

Legata al territorio ligure, tra le città di Genova ed Imperia, questa banca ha avuto alti e bassi e negli ultimi tempi si è registrata una crisi senza precedenti che è culminata in maniera anche un po’ paradossale, rocambolesca e giuridicamente eccepibile, nell’amministrazione straordinaria ordinata dalla BCE (Banca Centrale Europea). Amministrazione che non ha di certo risolto le problematiche, anzi, ha dovuto poi lavorare quasi esclusivamente per cercare un nuovo partner industriale e fonti di finanziamento nuove.

A prescindere dal prologo, ora i pilastri sono posti e gli attori del piano di salvataggio di Carige sono tutti pronti sulla linea di partenza per scattare al via dello starter, ossia l’assemblea degli azionisti chiamata nel mese di settembre a deliberare sull’aumento di capitale e dare l’ok finale a tutta l’operazione.

Dalla stessa Europa, secondo il Corriere della Sera, ci sarebbe la richiesta di un approfondimento ed una verifica contestuale del piano stesso.

La Direzione Concorrenza della Commissione Europea (la DgComp), guidata dal commissario uscente Margrethe Vestager (una politica danese), avrebbe inviato una lettera sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze (il Tesoro o MEF), sia al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (acronimo FITD) chiedendo appunto chiarimenti sull’intervento del Fondo previsto nel salvataggio di Carige. La criticità riguarda la violazione delle norme sugli aiuti di Stato che non dovrebbero essere utilizzati a tal fine.

Anche se i casi in Europa sono quanto mai paradossali (si ricordi, solo l’esempio di Santander), la normativa parla chiaro ed il Ministro Giovanni Tria, insieme al Presidente del FITD, Salvatore Maccarone, dovranno rispondere all’istituto di vigilanza.

La missiva arriva in un momento piuttosto particolare e potrebbe incidere anche in qualche modo sull’effettiva realizzazione del piano che prevede l’intervento del Fondo Interbancario (sia Schema Volontario, sia Schema Obbligatorio) insieme con il partner industriale individuato per raccogliere poi la maggioranza del pacchetto azionario, ossia Cassa Centrale Banca (CCB).

Lo scoglio maggiore riguarda l’aumento di capitale pari a 700 milioni da deliberare, mentre gli altri 200 milioni mediante emissione del prestito obbligazionario sarebbero già tutti assegnati e coperti.

Il Corriere della Sera, comunque, non ritiene ci si debba preoccupare. L’atto della DgComp, con il Commissario a fine mandato, sarebbe solamente dovuto a livello istituzionale, ma non sottintenderebbe alcun impedimento effettivo.

Se mera burocrazia od ostacolo ulteriore lo sapremo solo nei prossimi giorni.