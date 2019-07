Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sta piano piano incasellando tutti i tasselli al posto giusto come previsto dal disegno per il salvataggio del banco Carige. Dopo il nulla osta per la conversione del bond da parte dello Schema Volontario e il reperimento del partner industriale, individuato in Cassa Centrale Banca, la quale liquiderà inizialmente anche 65 milioni come aumento di capitale, resta da sciogliere il nodo relativo alle disponibilità degli attuali soci.

A chi ha sempre fatto parte della banca commerciale, di certo anche nei momenti più bui, non si può derogare il ruolo sia nell’aumento patrimoniale, sia per quanto concerne le linee guida industriali del banco genovese per quaanto concerne il futuro.

Ai soci attuali, considerando l’aumento di capitale pari a circa 700 milioni, sono stati riservati ben 150 milioni sottoscrivibili e resta da capire se questi parteciperanno e scioglieranno la riserva in che quantità ed in che modo.

I Malacalza, come maggiore azionista, sono il soggetto sul quale si concentra l’attenzione dei commissari, ma al momento resta il silenzio della famiglia che rappresenta il 27,5% dell’attuale azionariato, mentre gli altri soci avrebbero dato, informalmente, il loro benestare.

La famiglia Malacalza, però, vedrebbe fortemente diluito il peso all’interno del nuovo istituto e gli accadimenti del recente passato con il secco no all’aumento di capitale di dicembre cui seguì il commissariamento imposto dalla BCE, non sono certo segnali incoraggianti. FITD si è comunque impegnata, attraverso lo Schema Obbligatorio, a sottoscrivere l’inoptato, ovvero la quota riservata ai soci attuali, ma sarebbe auspicabile la partecipazione di chi, nel bene e nel male, ha caratterizzato l’operadi questa importante banca del nord Italia.

Per mantenere la stressa quota, i Malacalza dovrebbero sborsare circa 180-190 milioni di euro, ma sarà molto complicato ottenere questo risultato: dopo i 420 milioni investiti e persi in questi anni da parte dell’azionariato, è molto difficile che Vittorio ed i suoi figli possano ancora esporsi con queste cifre.

Tra l’altro Malacalza ha sempre fatto capire che vorrebbe far parte della Governance e la convivenza con il partner designato a diventare azionista di maggioranza (grazie all’opzione “call”, ossia acquisto delle azioni sottoscritte da FITD con uno sconto importante), la trentina Cassa Centrale Banca è ancora tutta da decifrare.

Gli altri soci importanti, come Gabriele Volpi (9%), Raffaele Mincione (4,9%), Aldo Spinelli (circa 1%) e Coop Liguria (0,4%) sono coinvolti nella faccenda, ma non in modo così netto come i Malacalza, cui c’è da capire le intenzioni.

Oltre queste criticità, emergono anche notizie positive derivanti dal mercato. La sottoscrizione del bond subordinato successivo all’aumento di capitale ed emesso da Carige per un controvalore pari a 200 milioni di euro desta già interesse, a causa della cedola molto allettante, prevista intorno all’8% o finanche 9% annuo. La metà sarà sottoscritta da Cassa Centrale Banca, mentre gli altri 100 milioni rimarranno a disposizione di eventuali investitori istituzionali: dalle notizie e dai rumors, sono emersi interessi da parte drella Banca Mediolanum, della Compagnia Assicurativa Amissima e di Cattolica.

Tuttavia, anche per questa operazione occorre il nulla osta degli organi direttivi del Fondo, ossia il Consiglio ed il Comitato: questi si riuniranno martedì prossimo a Milano proprio per deliberare al riguardo.

Il silenzio dei Malacalza è quanto mai assordante.