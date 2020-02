Dopo un paio di rinvii, causa maltempo e alcuni problemi tecnici, la missione Solar Orbiter dovrebbe avere ufficialmente inizio alle ore 5.03 di lunedì mattina, le 23.03 della Florida. Direttamente dallo storico sito di Cape Canaveral, sulla rampa di lancio 41 del Kennedy Space Center, partirà il razzo con a bordo il satellite Europeo destinato a studiare il Sole da vicino.

La Missione

Come anticipato, si tratta di un progetto che mira a comprendere meglio la nostra stella, capace di donarci la vita con l’energia che, quotidianamente, profonde nel sistema solare appunto.





Per studiare da vicino i fenomeni che si sviluppano sulla nostra Stella, cercando di comprenderne significati reconditi, segreti e dinamiche che ancora sfuggono (come i dubbi sollevati ultimamente circa l’assenza delle macchie solari nell’ultimo periodo di cui abbiamo parlato), parte questa missione progettata e architettata dall’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, in stretta collaborazione con quella americana, la NASA.

L’obiettivo, è portare vicino al Sole, su un’orbita solare appunto, un satellite che sarà in grado di studiare a fondo e con un punto di vista migliore rispetto a quanto possiamo fare dalla Terra, la nostra Stella. Grazie a dieci strumenti scientifici di cui è dotato, il Satellite ci darà nuove indicazioni sull’eliosfera e fornirà agli studiosi dati inediti e informazioni nuove.

Grazie a queste nuove informazioni, gli scienziati potranno meglio comprendere le relazioni tra i pianeti del Sistema Solare, compresa la nostra Terra e definire un modello plausibile per capire la fisica profonda dell’angolo di universo in cui ci troviamo.

Oltre a questi aspetti esistenzialistici, il satellite cercherà di meglio definire il campo magnetico presente sul Sole e la sua attività, ossia le tempeste magnetiche solari: queste ultime sono particolarmente dannose per i satelliti presenti in orbita terrestre e incidono in negativo anche sulle linee elettriche presenti sulla superficie, dove viviamo. Comprendendo appieno dinamiche e caratteristiche, potremo, in futuro, cercare qualche soluzione al riguardo, per esempio, in ambito applicativo.

Il Satellite

Solar Orbiter è un satellite che pesa 1.800 Kg e si estende per una lunghezza pari a 18 metri con i pannelli solari aperti. Il vettore che porterà nello spazio il satellite, per iniziare il suo viaggio verso il Sole, è un Atlas V, un razzo alto quasi 60 metri anche in ragione delle dimensioni e del peso veramente enorme dell’orbiter. Mediante una traiettoria disegnata per sfruttare la spinta propulsiva della gravità terrestre e, successivamente, quella del pianeta Venere, se tutto andrà bene, il Satellite si posizionerà nell’orbita stabilita intorno al Sole tra due anni.

A quel punto inizierà e procedure per avviare il lavoro della strumentazione presente a bordo, distante soli 42 milioni di chilometri dal Sole (mentre la distanza tra il nostro Pianeta e la Stella, è di circa 150 milioni di chilometri). Il satellite si troverà più vicino del pianeta Mercurio e dovrà sopportare una temperatura costante che potrebbe superare in alcune fasi anche i 500 C° gradi centigradi.

Proprio per questo, gli ingegneri e i progettisti dell’orbiter, hanno costruito uno scudo termico in grado di resistere alle altissime temperature nel tempo: in questo modo la strumentazione delicata integrata nel satellite, potrà lavorare senza il pericolo di guasti o malfunzionamenti.

Un Pezzo d’Italia: METIS e C.

Sull’orbiter c’è un vero e proprio pezzo d’Italia, o meglio, sono presenti strumenti realizzati grazie alla collaborazione di aziende e istituzioni d’eccellenza localizzati nel nostro paese. Tra gli strumenti a disposizione del Satellite, infatti, c’è il coronografo METIS, realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana che ha collaborato con l’Istituto Nazionale di Astrofisica, il CNR (Centro Nazionale di Ricerca) e altre realtà universitarie italiane attive in questi campi.

METIS ruscirà a studiare il vento solare in modo visibile o mediante ricezione della luce ultravioletta: riuscirà a farlo frapponendo un disco fisico alla luce del sole stessa, come accade durante un’eclissi in cui la Luna funge da ostacolo. Così facendo, potrà operare sulle variazioni e osservare, annullando le dinamiche non necessarie, dove si genere il fenomeno del cosiddetto “vento solare”.

Per la realizzazione del satellite, l’Italia ha coinvolto, come anticipato, anche numerose realtà industriali d’eccellenza come la Thales Alenia Space, Leonardo (ex Finmeccanica) e OHB Italia. Tra le dieci dotazioni strumentali, oltre al METIS già citati, ci sono altri compagni di viaggio per i quali il contributo italiano è stato comunque determinante:

SWA. Strumento per lo studio del plasma e del vento solare.

Strumento per lo studio del plasma e del vento solare. STIX. Telescopio specifico per lo studio e l’analisi dei brillamenti solari.

Carta d’Identità

La missione Solar Orbiter cercherà di definire una vera e propria “Carta d’Identità” del nostro Sole cercando di riportarne i connotati e gli elementi distintivi in modo da capire e comprendere meglio le sue dinamiche e prevedere anche eventuali comportamenti futuri, in ottica predittiva.

La missione durerà fino al 2027, come da tabella, ma potrebbe essere prorogata di altri 3 anni, fino al 2030. In contemporanea, il Solar Orbiter Europeo affiancherà il Parker Solar Probe, la missione della NASA che già sta studiando il Sole, ma con una strumentazione meno evoluta di quella disponibile ora.

Nonostante questo, la sonda della NASA, si trova ancor più vicino al Sole, ma riesce comunque a operare resistendo alle altissime temperature e a tutti quegli elementi di disturbi come il vento solare e/o le tempeste magnetiche.