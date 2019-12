Anno nuovo, vita nuova. Così recita il proverbio, ma quest’aforisma di popolare estrazione poco si confà al prossimo gennaio 2020, un mese nel quale sono previsti in agenda vari scioperi che causeranno non pochi problemi a chi deve andare in vacanza o al lavoro.





Vista la situazione caotica che stiamo vivendo in Italia, oramai consuetudine da anni or sono, tra dossier aziendalil, fallimenti bancari all’orizzonte (risolto uno sembra quasi automatico emerga un altro) e i soliti mancati rinnovi dei contratti collettivi nazionali che bloccano interi comparti di lavoratori, il mese invernare non deluderà di certo le attese negative.

Dopo pochi giorni dalla fine delle festività, con l’Epifania a porta via tutte le viste, il trasporto pubblico, quello aereo e finanche quello ferroviario subiranno diverse agitazioni e molti saranno i disservizi.

Trasporto Aereo

Fermo restando il fatto che si potrebbe sbloccare la situazione in alcuni comparti e questo cancellerebbe eventuali agitazioni già programmate dai sindacati, ecco il programma che ci attende nei prossimi giorni:

Sciopero di 4 ore del personale a bordo degli aerei del gruppo Volotea. 11 Gennaio. Agitazione indetta dal sindacato Uiltrasporti.

Sciopero di 24 ore indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta, Anpac, Anpav per quanto concerne il personale addetto e impiegato nella compagnia aerea Air Italy. 14 Gennaio.

Sciopero di 4 ore dei lavoratori di Easyjet che aderiscono alle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl. 14 Gennaio.

Sciopero di 4 ore dei dipendenti e degli addetti di queste compagnie: Albastar, Ernest Airlines e Volotea. L’agitazione è indetta da Uiltrasporti.

Sciopero di 4 ore da parte dei lavoratori e degli addetti della società Consulta attiva negli aeroporti localizzati nella capitale, ovvero quello di Fiumicino e di Ciampino. L’agitazione è indetta da queste sigle sindacali: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl. Il giorno è il 14 gennaio 2020.

Sciopero dei dipendenti della società Enav sempre a Roma da parte dei lavoratori della società per azioni che gestisce il traffico aereo civile. Le sigle coinvolte hanno scelto diverse modalità: gli aderenti a Filt Cgil sciopereranno per 8 ore il 14 gennaio, mentre quelli che aderiscono a Ugl ovvero ad Assivolo Quadri lo faranno per tutta la giornata, quindi 24 ore il 14 gennaio 2020.

Sciopero di 24 ore da parte degli assistenti ai sorvoli della società Unica il 14 gennaio. Sono comunque assicurati i servizi di assistenza ai voli garantiti.

Per quanto concerne la compagnia di bandiera, l’anno passato oggetto di numerosi scioperi, gennaio appare un mese tranquillo anche se per ora si è solo rimandata la soluzione di un annoso problema che da anni gravita intorno a una massa critica pronta a implodere.

Concluso un accordo “natalizio” tra il neoamministratore unico di Alitalia e i rappresentanti sindacali con oggetto la proroga della cassa integrazione straordinaria appannaggio di 1020 dipendenti fino a marzo, occorrerà capire come procederà il duro lavoro del nuovo amministratore straordinario nel cercare di gestire la compagnia, anche grazie al nuovo prestito, e guidare una transizione che probabilmente ha già una strategia politica pianificata.

La Cassa Integrazione riguarda, come detto, 1020 dipendenti, tra i quali abbiamo queste figure:

Comandanti: 70.

Personale di bordo (Assistenti di Volo): 310.

Personale di terra (Addetti e assistenti di terra): 640.

In agenda è prevista il 13 gennaio alla Camera una discussione parlamentare proprio per sciogliere il nodo inerente la salvezza o meno della compagnia di bandiera. A seguito di questo, i lavoratori in caso le cose volgessero al peggio, potrebbero agire subitaneamente e indire uno sciopero entro la fine stessa del mese. La speranza è che invece tutto possa andare per il meglio.

Trasporto Pubblico Locale e Ferroviario

Per quanto concerne il trasporto pubblico locale, ossia gli autobus che tutti i giorni portano a scuola o al lavoro migliaia di italiani in tutte le città, abbiamo una pessima notizia per i cittadini di Bologna e della provincia.

La Società Cooperativa “Progetto Lavoro” sciopererà il giorno 7 gennaio 2020 per tutta la giornata e ci saranno probabili disservizi presso le biglietterie TPER della città metropolitana capoluogo di regione. Lo sciopero è indetto dalla sigla sindacale Usb lavoro privato.

Per il momento dal punto di vista ferroviario, invece, la situazione appare relativamente tranquilla. In programma è indetto per il momento solo lo sciopero per 23 ore l’8 gennaio 2020 da parte degli addetti e dei lavoratori impiegati da parte della società Trenord in Lombardia. Tutte le persone che aderiscono al sindacato denominato “Orsa Ferrovie”, si fermeranno l’otto gennaio per quasi tutta la giornata e questo potrebbe recare disservizi e problemi lungo le linee ferroviarie gestite da questa società.

Telecomunicazioni

Non solo la mobilità. Gli scioperi a gennaio colpiranno anche il settore delle telecomunicazioni e riguarderanno le società che agiscono in quest’ambito. Secondo quanto previsto e fino a comunicazione contraria, il 27 gennaio si fermeranno i dipendenti di Wind Tre che aderiscono a queste sigle sindacali:

Slc-Cgil.

Fistel-Cisl.

Uilcom.

Ugl.

Sempre nella data probabilmente simbolica del 27 gennaio, anche i dipendenti e gli addetti di Telecom Italia, su iniziativa dello Snater, incroceranno le braccia fino alla fine del turno di lavoro bloccando così gli straordinari richiesti dall’azienda per esperire le pratiche operative.