Dopo lo sciopero degli operatori di Alitalia e di altre compagnie aeree il 13 dicembre, è la volta del trasporto ferroviario, seppur localizzato nell’area partenopea. A Napoli lunedì 16 dicembre 2019 i lavoratori di Trenitalia si fermeranno cagionando così danni alla mobilità ferroviaria e a tutte quelle persone che utilizzano questi mezzi per recarsi al lavoro o a scuola.

Nell’agitazione, inoltre, sarà potenzialmente coinvolta anche la linea 2 della Metropolitana con i potenziali passeggeri che potranno incontrare disagi e disservizi nella medesima giornata.

Lo sciopero è indetto dal sindacato USB Lavoro Privato, ovvero dalla Segreteria Regionale Campania dello stesso. Gli orari nei quali gli aderenti allo sciopero si fermeranno, i medesimi in cui Trenitalia non garantisce il servizio di trasporto normale, vanno dalle ore 09.00 alle ore 17.00 di lunedì 16 dicembre.

Si tratta, dunque, di otto ore di sciopero che potrebbero ripercuotersi e coinvolgere anche il servizio lungo la linea 2 della Metropolitana. Si parla ancora al condizionale perché, al momento, non sussistono comunicati ufficiali in merito, ma il fermo del personale mobile della Direzione Regionale Campania di Trenitalia coinvolgerà anche gli altri mezzi e le attività correlate al sistema di trasporto ferroviario stesso. Probabilmente anche la linea 2 della Metropolitana potrebbe subire disservizi, ritardi, o peggio non garantire affatto il servizio.

Per quanto riguarda gli orari di servizio garantito, non essendoci comunicati al riguardo, occorre rifarsi a quanto previsto in questi casi da Trenitalia. Sul sito web dell’operatore ferroviario d’Italia, possiamo leggere quanto segue regolandoci di conseguenza se dobbiamo utilizzare i treni a Napoli lunedì 15 dicembre.

Ecco, indicati, gli orari garantiti secondo quanto previsto da Trenitalia: