Una bella iniziativa da parte della comunità del Comune di Catania, in Sicilia, volta a sensibilizzare le persone ed indurre i cittadini ad aderire sempre più alla cultura della prevenzione e dello screening.

Da lunedì 5 agosto alle ore 10.15 in Piazza Duomo, alla presenza del Sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, inizierà il percorso itinerante di questo autobus della salute.

Un progetto finalizzato alla prevenzione dei tumori denominato “io prenoto sull’autobus” proprio per avvicinare sempre più le persone alla sanità con benefici sia per la collettività, sia per le casse dello stato.

Il progetto su ruote è promosso dal Comune di Catania, dall’Asp e dall’Amt e si rifà ai tanti esperimenti sul campo che tanto bene hanno fatto e fanno, come ad esempio la richiesta di sangue da parte dei camper attrezzati ad uopo.

Volendo proprio richiamare il profano, l’iniziativa dell’autobus, così come il camper, farà tornare alla mente a qualcuno quel famoso programma televisivo noto con il nome di Stranamore, durante il quale un meraviglioso mezzo girava l’Italia per conciliare i sentimenti degli innamorati: qualche volta riusciva e qualche volta no.

Quest’altro esperimento sociale, invece, ha l’obbligo di riuscire nel suo intento, visto l’argomento della salute, sul quale non si scherza affatto. Il mezzo, allestito ed attrezzato allo scopo grazie all’impegno, alla dedizione ed al lavoro dell’Azienda Metropolitana Trasporti, sosterrà lunedì 5 davanti al Municipio e darà la possibilità a chiunque di obliterare un biglietto virtuale, ossia prenotare gli esami di screening per eseguire le indagini diagnostiche più probanti. Parliamo della mammografia, del cosiddetto Pap test dedicati alle donne e dalla ricerca del sangue occulto nelle feci come sintomatologia di un potenziale tumore al colon-retto per quanto concerne entrambi i sessi.

La commissione consiliare Sanità, la cui presidentessa è Sara Pettinato, sostiene questo progetto itinerante ed ha lavorato spalla a spalla collaborando con alcune associazioni di volontariato, nonché il comune di Catania stesso. Durante la manifestazione, i volontari provvederanno a distribuire materiale informativo mediante volantinaggio e saranno disponibili a rispondere a tutti i dubbi ed i quesiti che verranno posti dai cittadini.

L’autobus della salute partirà in tour dai lidi della Plaia, grazie alla partecipazione al progetto di prevenzione sanitaria del SIB (Sindacato Italiano Baleari) di Confcommercio e proseguirà dritto per la sua strada nelle settimane successive toccando tutte le zone, comprese le periferie della città, proprio per sensibilizzare e raggiungere con la campagna la più ampia platea possibile di catanesi.

Un’iniziativa che speriamo possa essere solo l’inizio e replicata anche dalla regione nelle altre città, nonché in tutta Italia, anche se alcune regioni già provvedono con buone campagne di screening preventivo mediante indagini diagnostiche e sono all’avanguardia in tal senso (pensiamo all’Emilia Romagna, ad esempio).

Prossima fermata benessere e salute, si pregano i passeggeri di scendere