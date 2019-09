Solo applausi per Matteo Berrettini agli US Open, nonostante il tennista romano si sia dovuto arrendere di fronte allo straripante Rafa Nadal: il numero due al mondo è il favorito naturale per aggiudicarsi il torneo del Grande Slam in finale contro il russo Medvedev, vero bombardiere di due metri.

La resistenza di un indomito Matteo Berrettini si è fermata quando, in un primo set tiratissimo e portato al tie-break, aveva la possibilità di portarsi a condurre, ma il talento di Maiorca ha detto no, aggiudicandosi poi il set 7-6 e chiudendo il match in crescendo (6-4 e 6-1).

Per l’italiano resta la soddisfazione incredibile di aver centrato, dopo 42 anni da Barazzutti sull’erba, la semifinale al Torneo di Flashing Meadows: questa volta sulla superficie del cemento. Oltre la possibilità di vedere oltre, di crescere ancora dopo questa sconfitta subita da un vero e proprio mostro sacro del tennis moderno e la consapevolezza di esserci. D’altronde, le quasi 5 ore di gioco contro Monfils ai quarti di finale, hanno sicuramente gravato sulle prestazioni e sulla lucidità del giovane italiano.

L’obiettivo a breve termine coincide con la Race, ossia la qualificazione al Masters di Londra in cui entrano di diritto i primi otto tennisti classificati nel ranking ATP. Matteo Berrettini, dopo l’impresa newyorkese, è entrato nella top ten, al nono posto dal 24esimo. Serve un altro piccolo sforzo possibile per godere di un onorificenza andando a giocare i prossimi tornei in Asia.

La Cronaca del Match

Inizia con il tetto chiuso il match tra Berrettini e Nadal, a causa della coda dell’uragano che ha colpito anche New York. Rafa Nadal si aggiudica il primo game sciogliendo il ghiaccio, ma Matteo non sembra intimidito ed esordisce con un ace. Sarà, purtroppo, una mosca bianca: le percentuali della prima di servizio dell’italiano diminuiscono creandogli un gap incolmabile che lo allontana dal ritmo di un match dove la racchetta e la tensione probabilmente hanno gravato troppo sul giovane romano che di fronte non aveva di certo un signor nessuno, anzi, un predatore che annusa le difficoltà altrui e colpisce.

Berrettini cerca di resistere e salva due palle break cercando anche di replicare allo spagnolo con un colpo magistrale: una palla corta tanto estemporanea quanto efficace per l’1 a 1. Nadal, però, non si scompone e continua a macinare gioco portandosi sul 2 a 1. Tocca al nostro tennista servire con il maiorchino che subito entra nel match aggressivo rispondendo colpo su colpo e finendo anche in braccio ai giudici di linea nella foga della corsa: Berrettini riesce a condurre in porto il game ed è 2 a 2 chiudendo con un’accelerazione delle sue in lungolinea.

Nadal aggrotta il sopracciglio stupito dal colpo dell’italiano, ma alza ancora di più il livello del suo tennis e chiude il suo turno di battuta lasciando a 0 l’avversario per il 3 a 2. Berrettini deve faticare, invece, ma riesce a variare il suo gioco e fulminare, ancora con il dritto (il suo colpo più efficace) tenendo il game (3 a 3).

Il pluricampione del Roland Garros, record di 12 vittorie dello Slam che si gioca a Parigi sulla terra rossa, nel settimo game sembra barcollare regalando un doppio fallo. Berrettini lascia il comando degli scambi a Nadal che fa circolare molto velocemente la palla in un susseguirsi di colpi puntando a destabilizzare la resistenza dell’italiano: in questo modo si porta 4 a 3.

A questo punto tocca al tennista romano regalare una palla break all’avversario, a causa di molte seconde palle ed un doppio fallo, ma con uno scatto d’orgoglio, con cuore e coraggio la annulla con uno splendido ace tirando fuori il colpo del campione al momento opportuno. Segue un’altra chance guadagnata da Nadal per il break, ma Berrettini dice no ancora e riesce a portarsi il game a casa per il 4 a 4.

Nel nono game il nostro tennista prova a piazzare la zampata del break che consentirebbe di aggiudicarsi il set, ma lo spagnolo resiste e va sul 5 a 4. Nadal cerca di appoggiarsi sul rovescio di Matteo nel decimo gioco puntando sul colpo più debole dell’avversario e, così facendo, si porta 30 a 0: Berrettini, ancora una volta, replica e va sul 30 pari.

A quel punto inizia una vera e propria guerra psicologica e di nervi tra i due fortissimi tennisti. Rafa spinge e cerca di essere ancor più aggressivo inducendo l’avversario all’errore e guadagnandosi l’ennesima palla break per chiudere il set. Matteo l’annulla, va in vantaggio e si aggiudica il game innervosendo il maiorchino.

Dal 5 pari si passa al 6 pari e si giunge al tie-break subito al primo set. Nadal esordisce con un doppio fallo e subisce il mini break lasciando presagire un finale gustoso per l’italiano che si porta addirittura sul 4 a 0 con dei colpi di dritto da paura. Nadal, senza più nulla da perdere nel set, reagisce da campione e accorcia 1-4 poi sul 2-4. A quel punto riesce a rientrare completamente portandosi sul 4 a 5, ma Berrettini si guadagna due set point conducendo sul 6-4. Qui accade qualcosa: il primo tentativo non va a buon fine e nel secondo Matteo tenta un’improbabile palla corta lasciando in vita la belva ferita, ossia quel Rafa Nadal capace di vincere ben 18 Slam. Ed è 6 pari. L’inerzia è totalmente cambiata con lo spagnolo che prima si guadagna il suo primo ed unico set point e se lo aggiudica subito.

Nel secondo set, complice la stanchezza soprattutto mentale, l’italiano sembra ferito e dubbioso sul suo tennis, visto quando accaduto al tie-break, ma ancora una volta reagisce da campione non cedendo il servizio e annullando una palla break nel terzo game. Le cannonate spagnole, però, iniziano a farsi sentire, ma il romano incassa e replica conducendo 3 a 2. La resistenza sulla quale punta Nadal, però, inizia a far comparire tracce di stanchezza sul volto dell’italiano, nonostante il caloroso tifo sugli spalti e le grida dell’amico Giovanni. Matteo prova a scrollarsi di dosso la patina e sforna un paio di drop shot che non vanno a segno subendo il break del 3 a 4. Nadal tiene il servizio e va 5 a 3 ed arrivare a servire per il set sul 5 a 4 chiudendo 6 a 4.

Berrettini sembra alzare bandiera bianca: le energie sono ridotte al lumicino ed il risultato sul tabellone è impietoso. Cede il servizio subito e va sotto di due game, poi prova a riprendersi lasciando a zero lo spagnolo per l’1 a 2. Nadal sente l’odore della preda e non molla di certo la presa rubando anche il servizio nel 5° game e iniziando un percorso che lo porterà 4 a 1, 5 a 1 per poi chiudere il set ed il match con un perentorio 6 a 1.

In ogni caso va dato atto a Berrettini di aver fatti realmente sognare e occorre ringraziare non una, ma mille volte questo splendido tennista che non può far altro che crescere. Nadal ha vinto meritatamente anche grazie alla mentalità ed alla psicologia, importantissima negli scontri individuali. Resta il rammarico del primo set che poteva cambiare il match e mettere in difficoltà il maiorchino.

Il futuro, comunque, è di Matteo Berrettini. In bocca al lupo.