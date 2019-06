Il vino è sempre stata una bevanda che ha alimentato le fantasie degli esseri umani sin dalla sua antichità, passando attraverso tempi e periodi storici diversi, ma culminati sempre con una predilezione quasi divina a questo nettare ricavato dalle uve.

L’uva stessa è passata nella vulgata, come frutta appannaggio dei più ricchi, sia per la sua conformazione caratteristica, si parla propriamente di infruttescenza, sia per il colore vivido, nonché per la cura necessaria alla sua cultura.

La famiglia Veronesi, dopo aver riscosso un successo mondiale con Calzedonia e gli altri marchi di proprietà del gruppo, ha pensato bene di diversificare la gamma di prodotti, dando spazio anche alle passioni della nuova generazione.

Veronesi Padre ha dato fiducia a suo figlio, Federico, affiancandolo in questa nuova avventura e sostenendolo nelle scelte diverse con tutte le risorse disponibili, in termini d’esperienza e di network.

E’ nato così signorvino, una catena di eno-bistrot che in sette anni ha influenzato il credo e la cultura italiana ed ora si appresta a espandersi all’estero.

Così Veronesi, uno degli italiani più ricchi grazie a marchi come Calzedonia, Intimissimi, Tezenis e Falconeri, dopo aver costruito il suo impero ed il suo patrimonio sulla lingerie, costumi da bagno e tessuti pregiati come il cachemire, si appresta a calzare questo nuovo vestito, avventurandosi nell’enologia d’eccellenza, ma non solo.

Signorvino, infatti, è un modello di business fortemente funzionale che vuole bypassare il concetto di sommelier ed avvicinare il cliente alla storia stessa del vino. Così come avviene nelle catene della ristorazione, dove si paga un’esperienza, allo stesso modo accade nei locali di Signorvino, molto simili a negozi di antiquariato, ma con arredamenti e comportamenti degli addetti in linea con il mettere a proprio agio i clienti e non in imbarazzo.

Il vino alla portata di tutti, non solo per quanto concerne il gusto, ma anche per quanto riguarda i suoi segreti e le sue caratteristiche. Nei 16 negozi finora aperti in Italia, infatti, chi serve il vino usa un linguaggio semplice, chiaro, diretto a chi non è un esperto per fornire un approccio immediato al mondo enologico, sentendolo proprio. L’ampia gamma di vini offerti, circa 1.500 etichette è un fattore di successo sicuro, oltre che di caratterizzazione dell’offerta enogastronomica tipica del nostro paese, visto che vengono offerti stuzzichini, salumi, formaggi tipici, pasta fresca e secondi semplici con materie prime di qualità.

Dal 2012 ad oggi, Signorvino ha raggiunto un fatturato nel 2018 pari a 31 milioni nel precedente anno, mentre il primo esercizio aveva registrato il valore di 2 milioni di euro. I negozi aperti si trovano nelle maggiori città italiane e si parla di espandere la catena sempre a Milano, oltre che a Roma.

Il format legato al marchio non prescinde da un tipo particolare di location, ma parrebbe funzionare anche all’interno dei centri commerciali, non risentendo certamente di una percezione qualitativa inferiore. Entro il 2020 saranno aperti altri 5 store della catena nello Stivale.

La notizia, però, è un’altra: entro la fine di quest’anno, Signorvino esporterà all’estero il suo format, probabilmente in un paese dell’est. Un salto apparentemente nel buio per Veronesi che iniziò dal piccolo negozio nel 1987 ed ora conta su più di 4mila negozi presenti in 49 paesi, tra cui la Cina e un fatturato estero del gruppo dichiaratamente sbilanciato e preponderante (54%).

Signorvino non è solo una catena unilaterale, ma riesce a carpire informazioni e feedback dai clienti che consumano il vino sul territorio. I 250 fornitori con cui si hanno contratti di approvvigionamento, hanno la possibilità di ottenere dati rilevanti, al pari di quelle preziose ricerche fatte da professionisti che, oltre a costare molto, spesso si rivelano infruttuose per errori nel campione e nelle dichiarazioni di preferenza.

Signorvino, dunque, ha possibilità infinite di allargare il suo business anche diversificando l’offerta e orientandosi in un comparto maggiormente high-tech. Dalle informazioni emerse, si nota che il segmento più dinamico, ovvero quello cui la domanda cresce di più nel 2019, è quello delle bollicine, con un +6% in questi primi mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto concerne le produzioni e le vendite, disaggregate per zona di coltivazione, dai dati emersi sui consumi di Signorvino, appaiono queste tendenze:

Alta Langa del Piemonte +43%.

Franciacorta della Lombardia +15%.

Prosecco Veneto-Friulano. Dato il prezzo e il successo nell’utilizzo di questo vino anche per preparazioni alcoliche come l’aperitivo, la quota sulle vendite totali si attesta al 37% del totale. Re incontrastato.

Il vino nei locali della famiglia Veronesi è servito da wine specialist e non da sommelier, formati direttamente dall’azienda stessa e preparati per essere bravi proprio nel tradurre i principi filosofici e la vision, in attività pratiche. Il modello di vendita assistita è innovativo e segno distintito del successo del marchio.

A prescindere dal prezzo del vino, il wine specialist ci consiglierà cibi tipici cui accompagnarlo e ci narrerà le sue caratteristiche in un linguaggio chiaro, senza metterci in soggezione.

La spesa media in questo settore, infatti, si aggira sui 18€; proprio per questo si intende essere una catena e si cercano i grandi numeri per attenuare anche i costi di gestione. L’espansione è imminente nonché necessaria al successo stesso del marchio.

Le etichette offerte sono ben 90, con in testa il vino imperatore della terra della famiglia Veronesi, l’Amarone, seguito da oltre 800 qualità di rosso dalle Langhe e Montalcino, dal Barolo al Brunello. Tutto esclusivamente Made in Italy e connesso al nostro territorio e alla nostra cultura.

In tal senso, Signorvino si fa anche ambasciatore all’estero del Made in Italy, oltre a tutelare le nostre eccellenze ed educare il gusto degli italiani affinché non perdano la propensione al bello, alla creatività e al buono che ci ha sempre distinto nel mondo.

I wine specialist, oltre ad essere formati, sono costantemente aggiornati e invitati a dei tour organizzati 3 volte l’anno per assottigliare la distanza tra produttori e chi vende: molto spesso chi produce ha segreti e una passione da raccontare, difficilmente comprensibile da chi non tocca con mano il frutto del proprio lavoro.

Aneddoti, storie, accadimenti e imprevisti, sono questi i racconti che assorbire gli specialisti del vino e che provano poi a trasmettere alla clientela. La fascia delle persone che si recano nei locali di Signorvino sono spesso ragazzi giovani e professionisti tra i 25 e i 45 anni, con i quali gli specialist discuteranno facendo toccare le bottiglie e partendo anche dalle basi.

I wine specialist sono circa 300, molto giovani, età media 30 anni e di genere paritario, il 50% delle donne. Il pubblico femminile ha un gusto tutto particolare e una maggiore sensibilità per il format ed il piacere, avendo anche una ricettività particolare, molto più propensa a sentire le varie sfumature di un sapore.

Vedremo se questo Signorvino riuscirà ad avere successo anche all’estero e, magari, apporterà benefici anche alla nostra economia e al Made in Italy, esportando la cultura italiana in ogni angolo della terra, compreso il savoir faire. Con la benedizione di Bacco, naturalmente.