La politica non è solo dibattiti, talk show come oramai immaginiamo guardando i tantissimi (n.d.r. anche troppi) programmi televisivi che formano il palinsesto delle varie televisioni, con i loro canali tematici ancor più numerosi dopo la rivoluzione tecnologica del digitale terrestre e i multiplex, capaci di contenere in un’unica frequenza moltissimi canali.

Anche se morto nel novembre del 2013, il Partito politico con il quale Berlusconi ha cercato di unire le fazioni moderate di centro-destra presenti nel pregresso panorama politico italiano, il Popolo delle Libertà ancora grave sul bilancio familiare della famiglia, visti i debiti presenti.

Il Cavaliere, insieme alla sua famiglia, è costretto tuttora a pagare i debiti derivanti dall’operato del Popolo delle Libertà. Tra il 1° maggio 2018 e il 4 giugno 2016, sono stati immessi, tramite donazioni, alcuni capitali da parte dei singoli componenti della famiglia: capitali che avrebbero potuto essere destinati a Forza Italia, attuale compagine con la quale il Cav concorre in politica e si è presentato alle ultime elezioni europee, ma che invece sono finiti nelle casse del PdL.

Dal registro pubblico delle donazioni, cui è possibile accedere in base alle nuove norme sulla trasparenza dell’operato pubblico, risultano, tra le altre:

Donazione Luigi Berlusconi, il minore, da 100.000€.

Marina Berlusconi 50.000€.

Pier Silvio Berlusconi 50.000€.

Per Forza Italia non risultano donazioni da parte dei rappresentanti della famiglia, ma il budget del partito è comunque sano e consolidato, dato che può contare sui versamenti dei vari parlamentari eletti.

Per il Popolo delle Libertà ciò non è possibile, in quanto a bilancio non si possono inserire simili emolumenti perché non è più attivo politicamente: l’unica alternativa sono le donazioni, come afferma la legge stessa.

I debiti del Popolo delle Libertà riguardavano pagamenti non corrisposti verso ex dipendenti, come affermato dal segretario amministrativo generale di Forza Italia, il senatore Salvatore Sciascia, firmatario dell’ultimo bilancio reso pubblico, nel 2017. Da ciò che emerge, esisterebbero passività, ovvero debiti, di ordine superiore al milione di euro: dopo la redazione del bilancio 2018, disponibile entro la fine di questo mese, avremo notizie più probanti al riguardo.