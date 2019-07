Dopo l’audizione del Governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, di fronte al Congresso USA, il mercato di Wall Street ha siglato l’ennesimo record sotto l’egida del Presidente Donald Trump che può gongolare per l’ennesima volta.

Non solo perché Powell si è arreso alle pressioni sue e del suo entourage sulla necessità di controbattere alle svalutazioni dello Yuan cinese ed a quelle previste dalla Banca Centrale Europea negli ultimi mesi in cui sarà presente Mario Draghi, ma anche perché il mercato delle azioni e delle obbligazioni statunitensi non è mai stato così ricco.

Nonostante un dissenso sempre più sostanziale all’interno del paese, il Tycoon, accusato di discriminare le persone, rilancia e rivendica la bontà del suo operato tirando dritto e facendo quello che aveva promesso, ovvero “America First”. Ultima denuncia tra tutte, quella della capitana della nazionale di calcio femminile campione del mondo, che ha affermato di non voler andare alla Casa Bianca perché il Presidente non la rappresenterebbe.

Oggi, infatti, a Wall Strett, l’indice S&P500 ha superato, per la prima volta nella sua storia, la soglia dei 3mila punti base, sostenuto dal paventato taglio dei tassi d’interesse negli Stati Uniti per raggiungere il livello d’inflazione ottimale pari al 2%. Livello che non si registra nemmeno nel nostro paese ed al quale sicuramente risponderà anche la BCE.

La Fed dovrebbe decidere sulla questione nella riunione di fine mese, deliberando in tal senso nonostante i dati positivi macroeconomici emersi dal mercato occupazionale e dal tasso di disoccupazione sempre più basso. Per Powell, sarebbe più importante avere l’inflazione tendente al target e non sotto a questo, come si è registrato finora; inoltre le tensioni commerciali potrano pesare sulle prospettive future dell’economia americana in senso negativo ed occorre provvedere ad una politica monetaria espansiva.

Un altro successo per Trump, dunque, che continua imperterrito a collezionarli uno dopo l’altro.