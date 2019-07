Da qualche tempo non si parla d’altro, così come avviene per qualsiasi novità che riguardi la tecnologia e che possa accendere la curiosità, la passione e gli animi dei tecnofili più accaniti. Il sistema operativo di Huawei è in dirittura d’arrivo.

Dopo il bando emesso dall’amministrazione Trump nei confronti dei prodotti hardware cinesi, l’azienda subì il blocco di Android e questo problema non ha di certo abbattuto gli animi degli ingegneri che si sono messi subito al lavoro per sviluppare un proprio sistema operativo proprietario.

Nonostante la sospensione del ban imposto da Trump, a seguito dell’incontro con il presidente cinese Xi Jinping, ad Osaka, l’azienda cinese continua a sviluppare e testare il suo sistema, sul quale ha investito moltissime risorse.

Il suo nome è HongMeng, ovvero Ark. In questo momento Huawei sta reclutando dei tester che ricerchino e trovino eventuali bug e difetti del sistema operativo, nonché svilupparne idee innovative capaci di competere con Android ed iOS.

Da quanto emerge, uno di questi tester avrebbe comunicato i segreti di Ark al mondo, anche se non è ancora chiaro se sia stata la stessa Huawei ad aver dato il nulla osta a quest’autopromozione, sfruttando il tam tam mediatico e aumentando la reputazione dei cinesi, capaci di creare ad hoc un proprio sistema funzionale e competitivo.

Le differenze di EMUI basato su Hongmeng, rispetto a quello precedente su Android, sono sostanziali:

Interfaccia utente dello sblocco modificata, compresa una nuova animazione ed una forte customizzazione e personalizzazione (bypassando le restrizioni e consentendo agli utenti di agire maggiormente sul sistema operativo).

Estensione supporto ad AOD (Allways On Display): ora è possibile mostrare widget, notifiche, promemoria. Inoltre è stato anche cambiato il lock screen.

Cambiamenti estetici: Icone ridisegnate, nuove animazioni e transizioni più fluide.

Icone ridisegnate, nuove animazioni e transizioni più fluide. Barra di ricerca ingrandita.

Modifiche nei suoni utilizzati di default per le notifiche.

Semplificazione nell’interfaccia della fotocamera.

In ogni caso, il sistema Ark non è ancora pronto, visti gli stretti tempi in cui si sta realizzando: alcune funzioni sono presenti solo esteticamente, ma mancano ancora le chiavi software per l’utilizzo, mentre altre a cui siamo abituati con Android non ci sono ancora.

Il lancio del sistema operativo sviluppato da Huawei si avvicina: la previsione è di installarlo sullo smartphone Huawei Mate 30 in uscita nell’ultimo trimestre in Cina e nel 2020 in tutto il resto del mondo, compreso il nostro paese.

Il tempo per testare HongMeng ci sarebbe, ma serve un accelerata anche forte: secondo alcune fonti provenienti dal paese asiatico, il sistema operativo Ark sarebbe già installato in versione Beta su di un milione di dispositivi proprio per ottenere feedback veloci ed aggiustare il tiro.

Sistemi hardware di ogni tipo, non solo Huawei (anche Xiaomi, Oppo, Tencent e Vivo), lo hanno installato per comprendere le potenzialità e verificare anche le eventuali conflittualità hardware.

Chissà se davvero Android perderà quote di mercato e dovrà competere, oltre che con iOS, anche con Ark nel prossimo futuro.