Il Coronavirus che sta spaventando il nostro paese e si sta diffondendo oramai in tutte le regioni, con casi acclarati in tutta Italia, sta terrorizzando tutta la popolazione che non sa come comportarsi.

In tale ottica, il Ministero della Salute ha voluto emanare una campagna informativa utilizzando il mezzo più conosciuto, la televisione e l’uomo che più di tutti al momento è l’effige del presentatore: il grande Amadeus.





Dopo il successo della settantesima edizione del Festival di Sanremo condotto, tra gli altri, con l’amico Fiorello, mattatore veramente unico nel suo genere, Amadeus si cala nei panni dell’uomo che rassicura tutto il popolo.

Il claim è estremamente semplice: “Aiutiamoci l’un con l’altro. Insieme ce la facciamo”. Messaggio che invoca lo spirito unico degli italiani e degli esseri umani in generale, di unirsi contro le avversità.

Amadeus, dunque, mette la propria popolarità a disposizione per sensibilizzare tutti i cittadini nel comportarsi correttamente e nel seguire il decalogo Ministeriale nonché le sane e buone regole di igiene per evitare la diffusione del CoViD-19.

Realizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo spot che trovate nel video allegato all’articolo, sarà trasmesso su tutti i canali della televisione pubblica Rai e sui social network per raggiungere la più ampia platea possibile di utenti.