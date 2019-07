Viene da lontano la possibilità per il nostro spread di abbassarsi ulteriormente: dopo essere sceso sotto la soglia dei 200 punti base, consolidando una situazione congiunturale favorevole, anche grazie al lascito del Governatore BCE uscente Mario Draghi, il rendimento dei nostri bond potrebbe ulteriormente abbassarsi.

Il Giappone potrebbe essere fortemente interessato ai rendimenti dei nostri Buoni del Tesoro Poliennali (acronimo BTP) ed in particolar modo guardando i tassi applicati alle scadenze decennali, ora intorno a 1,7% annuo. Non dimenticando poi le emissioni di Bond a lunghissima scadenza, 50 anni cui il Tesoro italiano è ricorso dopo anni per allungare la vita medio del debito: questi presentano rendimenti ancora più importanti.

Il Paese del Sol Levante potrebbe essere interessato a simili rendimenti per ipotetici investimenti in europa: d’altronde la Germania, il paese di riferimento della zona Euro, presenta valori negativi intorno al -0,3/-0,4% e gli stessi interessi sul debito giapponese sono nell’ordine di -0,10%.

I titoli italiani, seppur considerati di qualità rischiosa dalle agenzie di rating, ultima tra tutte la revisione da parte della canadese DBRS, sono quasi senza rischi e riflettono un rendimento sicuro di cui non c’è pari nel mercato obbligazionario nel mondo. Non c’è nessun bond di alcuno stato che sia capace di generare tanto valore come quello italiano al momento e di avere un rischio reale tanto basso, vista la forza del paese, la seconda manifattura europea. Anche se spesso gli stessi italiani lo dimenticano.

Di certo i giapponesi non sono degli sprovveduti invece. Le loro Poste, denominate Japan Post, o meglio la banca connessa all’istituto del paese, gestisce da sempre il risparmio dei lavoratori giapponesi, altrettanto attenti e simili in questo aspetto ai cittadini italiani.

Nelle poste nipponiche ci sono altissimi depositi, nell’ordine di 1.470 miliardi di euro, come rilevato al 31 marzo scorso: una cifra mostruosa che le Japan Post devono remunerare ai propri risparmiatori affinché questi continuino a depositare il denaro nell’istituto.

Le Poste del Sol Levante investivano essenzialmente i soldi depositati dai risparmiatori nipponici acquisendo bond emessi da Tokyo, come infatti dimostrano i 480 miliardi di euro presenti a bilancio. Purtroppo il crollo dei rendimenti di questi bond, divenuti negativi per le medio-lunghe scadenze (10 anni o più) e con un +0,40% appena per scadenze a 40 anni, offrono valori minori dell’interesse medio corrisposto sui depositi dei consumatori.

Il che crea una discrepanza tra i valori ed un problema serio per l’attività bancaria delle poste giapponesi che non vogliono di certo né fallire, né deludere i propri clienti. A tal proposito la dirigenza di Japan Post ha da tempo girato lo sguardo verso i mercati obbligazionari stranieri, acquistando circa 510 miliardi di euro di bond che non fossero emessi direttamente dallo stato sovrano. Una cifra corrispondente a circa un terzo rispetto ai bond posseduti attualmente, per un controvalore pari a 1.600 miliardi di euro.

I giapponesi non sono certo nati ieri, ma hanno pensato ai rischi ed ai benefici e stanno agendo di conseguenza: nonostante il rischio di cambio yen/euro, l’alternativa era di andare in perdita ovvero azzerare gli interessi corrisposti ai clienti che potevano benissimo rivolgersi altrove.

Le Poste vedono come azionista di maggioranza il Governo, quindi è chiaro come la linea strategica dettata, nonostante un ipotetico conflitto d’interessi, abbia fatto prevalere quelli dei cittadini. Il Giappone ha creato, volontariamente o meno lo dirà solo il tempo, le premesse per una fuga dei capitali all’estero, adottando una politica monetaria ultra espansiva (il debito del Giappone è quasi 3 volte il PIL) e remunerando con tassi d’interesse convenienti i risparmi dei cittadini.

I Btp Italiani sono come una calamita capace di attirare questi capitali, se il Governo saprà captare questa possibilità prendendo contatti anche con le stesse istituzioni del Sol Levante. Le ragioni sono semplici: i bond italiani rendono moltissimo, molto di più di tutti gli altri, Grecia a parte, e l’euro non dovrebbe deprezzarsi troppo contro lo yen. Nonostante le esternazioni di Draghi e di una politica monetaria aggressiva, ad un certo punto la BCE dovrà in ogni caso alzare i tassi per sostenere il rendimento dei debiti, ora soggetti ad una vera e propria deflazione, un fenomeno che molti sottovalutano, ma è altrettanto periglioso.

I depositi delle Japan Post crescono esponenzialmente; nell’ultimo anno fiscale 2019 che, in Giappone si chiude al 31 marzo per il nostro calendario, la cifra è cresciuta di +9,3 miliardi di euro. Quando i bond nipponici sottoscritti dalle Poste giapponesi andranno a scadenza, questa liquidità andrà impiegata in bond più remunerativi di quanto lo siano sul mercato secondario. L’alternativa è altrimenti il fallimento.

L’unico ostacolo è proprio il ranking dei titoli BTp italiani, a un passo dall’area considerata spazzatura e denominata “junk”: se le agenzie di rating dovessero declassare il nostro debito sovrano, allora s’innescherebbe un ricorso alla vendita massiccia da parte degli investitori istituzionali.

In questo dovrà essere bravo il Governo Italiano a mediare la sua posizione con l’Europa ed agire nel provare ad arginare le criticità del tessuto economico-finanziario: occorre un esame di coscienza interno per comprendere come si debba andare tutti dalla stessa parte, sorvolando per il momento sulle differenze ideologiche. La stessa ultima polemica dei rubli uscita ad hoc nel momento opportuno dovrebbe far riflettere sulla tempistica e non solo nel merito.

La situazione conflittuale della politica italiana e la fragilità politica anche europea, pongono seri dubbi sulle valutazioni delle agenzie di rating che, spesso, sembrano essere soggette ad influenze e poteri esterni, come già accaduto in passato.

Occorre cautela per cercare di cavalcare le varie opportunità, come quella di Japan Post. I colossi obbligazionari come le Poste Giapponesi, devono potersi fidare sulla solidità del nostro debito, investendo in BTp. Grazie a questi acquisti massicci, lo spread scenderebbe ancora di più mettendoci in una posizione di forza e l’Italia.

Dobbiamo sfruttare questo momento nel quale i rendimenti proposti dai nostri titoli di Stato saranno ancora più appetibili, visto il trend calante negli stessi rendimenti proposti nel resto del mondo.

Le Poste del Sol Levante potrebbero far sorgere di nuovo uno splendido sole sul nostro Bel Paese.