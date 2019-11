Quanto entriamo a far parte del mondo del lavoro non solo lo facciamo per passione e per valorizzare le nostre competenze, ma anche e soprattutto per guadagnare un giusto stipendio e riuscire poi a vivere con il denaro guadagnato onestamente secondo quanto la società odierna ci mette a disposizione.

Proprio per cercare di capire se quello che stiamo guadagnando è idoneo e congruo non solo alle nostre aspettative, ma anche e soprattutto alle nostre qualifiche ed in linea con i medesimi inquadramenti a livello settoriale (per non dimenticare le discriminazioni di genere), Repubblica, in collaborazione con l’Osservatorio JobPricing, ha aggiornato uno strumento disponibile al calcolo dello stipendio giusto on line.

Grazie a questo strumento potremo facilmente capire se guadagniamo il giusto, verificare il posizionamento retributivo nella scala di valori disegnata e, perché no, utilizzare il report finale per chiedere un aumento in busta paga al nostro datore di lavoro, se sussistono i requisiti e ci sono le possibilità per farlo.

Come funziona

Per effettuare il calcolo del giusto stipendio, basta collegarsi a questo sito web cliccando qui e seguitare pochi e semplici passi per ottenere il report finale. Lo strumento ha avuto e sta avendo un grandissimo successo, quindi non vi ritraete se doveste verificare alcuni rallentamenti o problemi tecnici al suo utilizzo proprio perché nelle ultime ore ci sono stati numerosi contatti e questo valida ancor di più l’efficienza dello stesso.

Ricapitolando, ecco una breve guida per capire se il nostro stipendio è idoneo alla nostra figura professionale, ovvero se stiamo guadagnando il giusto: