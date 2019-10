La tassa sulle merendine e sulle bibite gassate di cui si sta tanto parlando, anche a causa di una certa ilarità nella natura stessa di una simile misura focalizzata sulla stragrande maggioranza dei prodotti consumati dalla massa, rischia seriamente di divenire più che un’idea. Una vera realtà nonostante polemiche, sollevazioni popolari e dubbi anche condivisibili non solo sulla validità di una simile imposta, ma sulla reale efficacia dell’intendimento alla base di un ulteriore tassazione, di cui non si sente affatto il bisogno in un sistema fiscale italiano già oggetto di divisioni a causa delle sue dimensioni enormi.

Molti paesi europei e non (Francia, Norvegia, Irlanda, Ungheria, Inghilterra, USA, Messico, Singapore, Emirati Arabi Uniti, etc). hanno adottato questa soluzione di tassare i prodotti alimentari e le bibite in base al livello di zucchero contenuto proprio per cercare di orientare le scelte dei consumatori su uno stile di vita salutare e salutistico, in linea con gli intendimenti generali di un benessere collettivo ed una diminuzione della spesa sanitaria su cui grava l’alta insorgenza di patologie legate all’alimentazione come il diabete e l’obesità (solo per citarne due).

Lo scopo è moralmente inconfutabile se non eticamente corretto se finalizzato alla salute pubblica stessa e se ci si trova di fronte a fenomeni epocali e trend di obesità e altre patologie le cui cause eziologiche siano riconducibili alla cattiva alimentazione o meglio all’abuso di zuccheri raffinati.

In paesi come gli Stati Uniti lo scopo è altamente condivisibile, ma in Italia quanto è reale questo bisogno di tassare gli alimenti meno salutari e, soprattutto, cosa comporterebbe per le tasche dei contribuenti italiani e sui consumi, già soffocati da balzelli e soluzioni non proprio incentivanti?

La domanda è una ed una sola: siamo di fronte ad una vera svolta salutistica in un paese nel quale la dieta mediterranea la fa ancora da padrone ed è universalmente riconosciuta come alimentazione tra le più sane al mondo (se non la più sane) oppure siamo al cospetto della solita tradizione italiana di una nuova tassa per far cassa e basta?

Tassa sulle Bibite e Merendine: Effetti Economici

Nei paesi in cui si è adottata questa nuova forma di tassazione, gli effetti non sono stati eterogenei e non sempre positivi. In inghilterra, ad esempio, le aziende produttrici di alimenti hanno si ridotto gli zuccheri nei prodotti interessati dalla tassa, per non incorrere in ulteriori costi (così facendo si riduce anche il costo stesso della materia prima n.d.r.), ma, come riportato dall’approfondimento di Business Insider, questa misura è stata fortemente criticata dal neo Primo Ministro Boris Johnson in quanto graverebbe sulle fasce di persone meno abbienti.

Una visione certamente condivisibile quella del primo ministro che non è nuovo però a speculazioni e strumentalizzazioni anche in ottica del solo consenso elettorale.

Oltre al beneficio derivante da questa tassazione sulla produzione, dal punto di vista della politica pubblica c’è la visione e la volontà di reperire risorse disponibili da reinvestire probabilmente nel sistema sanitario. In Italia, per differenziarci, si pensa di destinare questo flusso di cassa derivante dalla nuova tassa istituendo fondi per la lotta al cambiamento climatico, un tema molto sentito a livello globale e molto incline alle stelle del Movimento (o meglio ad una stella specifica).

Secondo uno studio dell’Università di Yale, un’imposta di 10 centesimi su un bicchiere di bibita gassata, ad esempio, varrebbe un gettito pari a 79 miliardi di dollari per quanto concerne il mercato americano. Una cifra assolutamente incredibile e di certo gli studiosi della nota università hanno ben considerato la contrazione dei consumi che si avrebbe forse nel caso di rincari da parte dei produttori sui consumatori, cosa altamente probabile se aumentassero i prezzi (le aziende difficilmente vogliono perdere marginalità).

Una tassa che negli USA, visto il dramma dei casi di obesità e diabete degli ultimi 40 anni, si è resa assolutamente necessaria per una popolazione propensa a consumare junk food ovvero pranzare nelle numerose catene di fast food presenti sul territorio. Una tassa che non riuscirà nel suo intento se non affiancata da una corretta educazione alimentare tesa a favorire lo sviluppo delle cosiddette buone abitudini nella popolazione americana stessa.

Riduzione costi per la spesa sanitaria

Questa tassa sulle merendine e sulle bibite gassate si rivela in tutta la sua risonanza attraverso i numeri elaborati e stilati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo l’OMS entro il 2030 a causa del diabete nel mondo ci saranno perdite nel Prodotto Interno Lordo globale pari a 1,7 trilioni di dollari, mentre soltanto nel nostro paese una condizione patologica come l’obesità grava e impatta per 9 miliardi di euro l’anno.

Un costo davvero esorbitante e sul quale non ci sentiamo di storcere assolutamente il naso se la tassa in questione dovesse riuscire realmente a ridurre questa distonia e riuscire a recuperare anche denaro da spendere sia in altri ambiti (ad esempio la lotta contro i cambiamenti climatici), ma anche per la stessa spesa sanitaria, imprescindibile e legata al diritto inalienabile per l’uomo alla salute, tutelato dalla nostra stessa Costituzione.