Senza dover scomodare il paradosso Aristotelico e la filosofia, in Italia c’è una realtà che descrive una disfunzione non più sostenibile ed ingiusta sotto tutti i punti di vista. Mentre l’Europa ed altri Stati si dotano di dazi e contro dazi bloccando, di fatto, l’economia reale, i colossi del web registrano guadagni incredibile e godono di piena autonomia derivante dalla capillarità organizzativa mondiale, nonché dallo stesso settore di business, non ancora normato.

Di contro, le imprese italiane sono sottoposte ad una pressione fiscale senza eguali, un vero e proprio record che castra la possibilità stessa del nostro paese di riemergere dalle torbide acque in cui siamo precipitati, sulla soglia del commissariamento UE ed alle prese con un debito che attanaglia tutti gli esecutivi, legati molto spesso a spot elettorali più che vere azioni anche impopolari nel breve periodo.

Pressione Record in Italia

Secondo quanto emerso dal rapporto Paying Taxes 2020 pubblicato e redatto da Banca Mondiale e PwC, le imprese italiane sarebbero tra quelle più colpite al mondo, soggette ad una pressione fiscale da record.

Secondo lo studio, il carico fiscale globale (Total Tax + Contribution Rate) sarebbe pari al 59,1% dei guadagni commerciali, in netto peggioramento rispetto al precedente dato rilevato di 53,1%. L’Italia ed il suo sistema economico finanziario, sarebbe molto distante dalla media globale del 40,5% ed addirittura lontanissimo da quella della Comunità che spesso bacchetta il nostro paese, l’Unione Europea (38,9%).

Di certo il monito dell’ex Governatore della BCE Mario Draghi circa l’adeguamento di uno stesso piano fiscale europeo non ha attirato l’attenzione come il Quantitative easing 2.0, ma di contro è oltre che necessario, fondamentale, come ha sottolineato la stessa Lagarde, nuova Governatrice subentrata proprio al nostro connazionale: servono misure straordinarie in termini di investimento ed un’armonizzazione della fiscalità.

Il dato italiano è peggiorato perché sono venuti meno alcuni sgravi contributivi prima previsti per le imprese italiane in via temporanea e poi non confermati. Oltre a questo, permangono problematiche e lungaggini burocratiche irrisolte nel nostro paese: le ore necessarie per gli adempimenti fiscali, in media, sono pari a 238, in linea con la tendenza mondiale (che comprende paesi molto più indietro di noi a livello di organizzazione burocratica e statale), ma assai superiore alla media europea.

Il rapporto disegna uno scenario quasi apocalittico per il nostro sistema, dato che esistono altre problematiche oltre le tasse. Le imprese italiane devono soddisfare, mediamente, 14 pagamenti l’anno ed occorrono 42 ore per compilare la richiesta di rimborso IVA (l’imposta sul valore aggiunto) comprensive del tempo impiegato nel rispondere alle richieste dell’Amministrazione finanziaria per la verifica dell’istanza stessa. Il dato potrebbe sembrare buono, ma in realtà non lo è: la media mondiale parla di 18,2 ore, mentre quella europea solo di 7. Per ricevere l’accredito di un rimborso IVA, bisogna poi aspettare in media 62, 6 settimane, più di un anno.

Inefficienze che da sole già potrebbero far riflettere, ma di contro, abbiamo una situazione ben peggiore che si palesa nella sua totale inefficacia dei sistemi cui gli altri devono soggiacere.

I Giganti del Web

I Giganti del Web come Amazon, Facebook, Alibaba, Microsoft, etc. in Italia pagano davvero poche tasse nonostante il nostro paese sia un mercato con numeri da capogiro per quanto concerne i loro fatturati.

Secondo il rapporto di Mediobanca, nel 2018 tutte queste società (Apple è stata esclusa dalla campionatura perché ritenuta non assimilabile a queste) hanno versato all’Erario solo 64 milioni di euro, poco più dei 59 del 2017.

Queste società, paradossalmente, hanno un fatturato che cresce a dismisura anche nell’ordine del 300% annuo ed il loro giro d’affari mondiale è stimato essere pari a 850 miliardi di euro sempre secondo gli esperti di Mediobanca. In Italia, il loro fatturato dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,4 miliardi di euro (sempre per quanto concerne il 2018).

Con un semplice calcolo matematica, si può facilmente verificare come questi colossi, a fronte di un fatturato enorme, versino nelle casse dello Stato Italiano solo il 2,7% dei ricavi. A volte subiscono delle sanzioni perché si “ravvedino”(39 milioni di euro in totale lo scorso anno), ma anche questo ricavo straordinario non ripara la sensazione di ingiustizia che permane.

Secondo lo studio fatto dagli analisti di Mediobanca, queste Websoft (come si definiscono tali imprese che operano in determinati settori come Internet, etc.) pagherebbero in Italia un’aliquota media pari al 14,1%, meno di quella applicata negli Stati Uniti (21%), ovvero nell’economia più emergente di tutti, in Cina (25%): paesi in cui hanno aperto sedi ufficiali senza però dislocare in tali luoghi le sedi fiscali, localizzate nei paesi più convenienti da questo punto di vista.

Quest’ingiustizia o difformità economica, si rifà a diverse azioni possibili sul denaro e sulle componenti reddituali, nonché una mancanza legislativa davvero grave dal punto di vista tributario. Questi tre punti sono sintetizzabili in:

Capacità di spostare i ricavi che realizzano le controllate italiane in paesi dove ci sono aliquote fiscali più convenienti.

Capacità di spostare liquidità sempre in paesi dove c’è una fiscalità agevolata (Cash Pooling).

Manca una tassa specifica applicabile sui fatturati. La cosiddetta “Web Tax” fu introdotta lo scorso anno nella Legge di Bilancio 2019, ma i Ministeri e gli organi competenti non emanarono mai i Decreti Attuativi necessari al suo funzionamento.

In questa nuova Legge di Bilancio 2020, da approvare prima della fine dell’anno, la Web Tax è finalmente nata ed è stata pensata senza l’obbligo e la necessità di redigere Decreti Attuativi. Di contro, l’aliquota è veramente bassa: il 3%.

Purtroppo, come dicevano i Latini, “in cauda venenum” (il veleno nella coda) quando solevano rappresentare una situazione apparentemente facile, ma difficoltosa nella parte finale, quando meno te lo aspetti: allo stesso modo l’ultimo comma della Legge di Bilancio nella quale è stata finalmente strutturata la Web Tax, pone un dubbio di legittimità. La Web Tax italiana si intenderà abrogata nel caso ci siano accordi internazionali fatti dai colossi di Internet con organismi sovranazionali, nel qual caso l’Europa.

Amazon, intanto, non ci sta ad essere equiparato agli altri e soggetto di questi strali che ne inficiano anche la reputazione. Il colosso dell’ecommerce, proprio ieri uscito vincitore dall’ennesima promozione del Black Friday, ha risposto di versare quanto dovuto all’Erario Italiano anche perché i profitti realizzati in Italia sono spesi ed investiti proprio nel nostro Paese. Nei prossimi anni Amazon ha infatti pianificato l’apertura di numerosi centri logistici e la creazione a breve di altri 1.000 posti di lavoro. Amazon sottolinea come non solo paghi le tasse al 24%, ma ci perda anche qualcosa dato che sta puntando molto sul nostro territorio.