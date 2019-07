Le indicazioni dall’associazione delle banche, l’ABI sono molto positive e riflettono la volontà e la voglia d’incentivare gli investimenti erogati all’economia reale ed alle famiglie italiane. Se da un lato, infatti, l’economia non sta vivendo di certo un momento di gloria, dall’altro i bassissimi tassi d’interesse applicati sono molto appetitosi sia per le aziende che vogliono avviare propri progetti, anche agevolati da finanziamenti pubblici attraverso l’Agenzia Invitalia ed il suo sito web, sia per le famiglie che vogliano acquistare casa.

L’ABI , nella sua relazione mensile, ha disegnato uno scenario italiano nel quale i tassi d’interesse sulle operazioni di finanziamento, ossia prestiti e mutui, hanno toccato nuovi minimi storici. Mai nella storia del nostro paese i prestiti e i finanziamenti sono “costati” così poco, anche per la tanta concorrenza presente nel settore, oltre che dai parametri macroeconomici che hanno tagliato gli indici di riferimento per determinati prodotti (ad esempio Euribor ed IRS).

Il tasso medio per acquistare abitazioni è pari a 1,78% annuo, minore dell’1,89% registrato a maggio 2019, inferiore anche al record minimo del luglio scorso (1,79%), nel 2018.

Per quanto concerne i finanziamenti che le banche e gli altri istituti concedono alle imprese, il tasso medio d’interesse applicato si attesta ad un valore ancora più basso: 1,36%, in calo rispetto a maggio 2019 (1,43%) ed inferiore rispetto al minimo record registrato a marzo 2019 (1,42%).

Il dato di riferimento considendo la totalità dei prestiti, vede un tasso medio d’interesse applicato pari a 2,57% annuo, altro record dopo quello registrato solo il mese precedente (2,58%) e più che dimezzato rispetto a quello del 2007, prima della crisi (6,18%).

Nonostante questi tassi molto accattivanti, non c’è ancora un vero e proprio boom di richieste e la sfiducia ancora impera su tutto il mercato, sia quello immobiliare, sia quello imprenditoriale. Stabili a giugno i prestiti a famiglie e imprese saliti di un punto percentuale, in ribasso rispetto al +1,1% del mese precedente, per un controvalore mensile pari a 1.296 miliardi di euro.

Per quanto concerne i mutui, di qualsiasi tipo, i dati di riferimento sono quelli consolidati di maggio 2019: questo particolare tipo di strumento è, invece, in netta crescita, in rialzo di +2,6% sia su base annua (maggio 2018), sia rispetto al mese precedente (aprile 2019).

Calano, invece, i prestiti alle imprese e questo è molto grave se si punta a risollevare un paese, come il nostro, in preda tuttora alla crisi ed una crescita interna del PIL molto ridotta, rivista al ribasso appena pochi giorni fa.

Se vi serve un finanziamento ovvero volete investire ed acquistare la vostra casa dei sogni, ora è il momento giusto, come sottolineato dai tassi d’interesse applicati dai vari istituti, siano essi fissi o variabili.