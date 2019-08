Come ben sappiamo, la situazione italiana politica è in netta crisi: la controparte forte, quella leghista, si è defilata sfiduciando il Premier posto in carica nel ruolo di mediatore, poi ritagliatosi una solida leadership istituzionale che lo vede ancora in corsa, in maniera molto “italica” e resta il solo connubio possibile PD-M5S. Da c’eravamo tanto odiati di soli 12 mesi fa al nuovo idillio la strada pare in discesa.

Tra gli ultimi progetti posti in essere dall’oramai ex governo giallo-verde, c’è stata la riapertura dei cantieri sulla TAV, il raccordo tra Torino e Lione che dovrebbe unire l’Italia all’Europa mediante l’utilizzo dei treni ad alta velocità. Un progetto giusto o sbagliato che sia, oramai desueto, visti gli anni passati, il tempo perso ed i soldi persi nel posticipare un’infrastruttura che poteva avere ragione d’essere, ma ora appare anacronistica.

Si sa, in tempo di crisi, qualsiasi misura che possa sostenere il PIL e la spesa corrente, vista la considerazione di straordinarietà dell’opera (non entra nei criteri del deficit) e i contributi provenienti dal Fondo Europeo, sono una manna che cade del cielo. Di questo, seppur istituzionalmente contrario, si è reso partecipe anche il Movimento stesso che ha compiuto un atto dovuto per il suo elettorato, ma poteva benissimo sfiduciare lui la controparte, forte della maggioranza e di idee ambientaliste tanto pure quanto difficili da perseguire se paragonate al lavoro ed all’impatto positivo economico che si avrà per anni.

Il caso di Salbetrand, un tipico comune di 600 abitanti nell’Alta Valsusa, è veramente emblematico del trade-off che spesso permea il mondo intero, come vediamo ogni giorno anche nelle decisioni di Trump e di quelle del suo rivale, la Cina: il dilemma amletico tra lavoro e salute, ovvero ambiente e natura.

Il sindaco di Salbertrand, Roberto Pourpour, è convinto di questo aspetto: secondo il primo cittadino sul territorio da anni si vende lavoro in cambio della salute ed è pronto a dire basta, così come ha promesso durante la campagna elettorale grazie alla quale ha ottenuto il mandato proprio pochi mesi fa.

Nei pressi della cittadina, infatti, dovrebbe sorgere un cantiere industrialeper valorizzare lo smarino (ossia i detriti, le terre sciolte ed i frammenti rocciosi) provenienti dai lavori di scavi che verranno fatti per costruire la Torino -Lione via TAV.

Nel progetto si prevede di destinare un’area di 110mila metri quadri per stoccare e lavorare, valorizzando, ossia componendo altri prodotti, 3,6 milioni di metri cubi di smarino.

L’ingegner Roberto Vela, membro dell’Osservatorio Tecnico sulla Torino Lione del Comune di Torino e dell’Unione Montana Valle Susa, ha spiegato che si tratta del materiale di scavo derivante dalla costruzione della galleria di Chiomonte: questo smarino sarà in parte riutilizzato e valorizzato per costruire calcestruzzi ed i conci, i blocchi di pietra squadrati riutilizzati proprio per l’ossatura delle future gallerie. L’ingegnere ha spiegato che l’attività del cantiere durerà pressapoco dieci-dodici anni nei quali i lavori di deposito e trasporto logistico vedranno impiegati tra i 600 ed i 700 tir al giorno: un impatto ambientale quindi notevole.

Gli abitanti del Comune sono subito scesi in piazza, consapevoli del danno ambientale e dei potenziali pericoli per la salute, oltre che sorpresi dalle perentorie lettere di esproprio inviate da parte di Telt, il promotore pubblico responsabile della realizzazione e della gestione dell’opera.

Massimiliano Ticli, attuale consigliere comunale, è anche proprietario di un campeggio sul quale sorgerà il cantiere ed ha ricevuto la lettera di esproprio raccontando la sua frustrazione di fronte ad un atto unilaterale e così differente dalla società civile cui siamo abituati. Qua si rischia di creare un ecomostro, ha chiosato Ticli, danneggiando la bellezza dell’Alta Valle di Susa ed il tessuto economico-sociale che vive sul turismo e sulla tranquillità dei suoi ameni paesaggi.

Agli interessi turistici, si aggiungono quelli più difficilmente computabili, ma peggiori dal punto di vista umano: la salute e l’impatto ambientale.

Facendo un rapido calcolo con una somma algebrica dei tir che passeranno quotidianamente in loco, si stimano 22 milioni e mezzo di chilometri percorsi su gomma, ha spiegato l’Ingegnere Vela: le emissioni di CO2 impatteranno in maniera negativa sul territorio conformando un bilancio energetivo previsionale negativo per almeno trent’anni e ponendo in ginocchio intere comunità locali.

Nonostante l’occupazione derivante dal cantiere, il sindaco di Salbertrand è preoccupato anche dall’aspetto idrogeologico e dai rischi connessi per la tutela e la sicurezza dei cittadini. Il cantiere ha ottenuto il permesso da parte delle autorità competenti di sorgere su un’area considerata a rischio esondazioni, cosa mai accaduta in passato quando arrivavano istanze di ditte costruttrici per edificare in tal luogo.

La presenza dei fiumi e dei corsi d’acqua, però, desta preoccupazioni derivanti dall’impatto che avranno questi lavori. L’ingegner Vela è convinto della forza della natura quando afferma che i fiumi fanno quello che vogliono e si riprendono il territorio che era loro.

Occorre solo incrociare le dita e sperare che, durante i dieci-dodici anni di vita del cantiere per la valorizzazione dello smarino che darà lavoro a tantissime persone, non accadano eventi straordinari ovvero calamitosi.