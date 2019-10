L’atalanta è una delle squadre italiane se non la squadra che sta giocando il miglior calcio, fatto di intensità e di scambi sulle fasce. La squadra di Gasperini, impegnata per la prima volta nel torneo Champions’ League, sta pagando a caro prezzo lo scotto della manifestazione europea, avendo perso le prime due partite, ma di certo in campionato è una schiaccia sassi.

Purtroppo la sosta delle nazionali restituirà all’allenatore Gasperini una squadra orfana del suo centravanti, quel Duvan Zapata che è diventato davvero uno dei più forti attaccanti che giocano in Italia. Acquistato dal Napoli, il giovane Duvan non trovò molto spazio, chiuso da gente come Higuain, ma dopo anni di peregrinazioni ha finalmente raggiunto la maturità calcistica e sta facendo vedere a tutti il suo valore.

Purtroppo per lui e per la squadra di Bergamo che ha inaugurato proprio domenica scorsa il nuovo impianto, gli esami clinici hanno confermato l’infortunio e la diagnosi che giù si temeva: lesione di primo grado all’adduttore. Risultato: almeno un mese di stop.

Zapata si è infortunato durante l’amichevole tra Colombia e Cile, una partita che ha fatto anche un’altra “vittima” di lusso, Sanchez dell’Inter colpito dallo Juventino Cuadrado. Per quanto riguarda l’atalantino, Duvan è uscito dal campo al 23′ e fortunatamente si è subito fermato, anche perché si trattava di un’amichevole.

Fermandosi subito non appena sentito il dolore, Zapata pensava di aver evitato il peggio, ma quando è rientrato a Bergamo nella mattinata per sottoporsi alle visite mediche agli impianti clinici del club (l’ospedale polispecialistico privato Humanitas Gazzaveni), la risonanza magnetica e gli altri esami specialistici hanno confermato la diagnosi.

La risonanza ha dato esito negativo e confermato il sospetto di una lesione di primo grado all’adduttore che fermerà il bomber almeno per 3 o 4 settimane. Nel muscolo è infatti presente anche un versamento e occorrerà attendere qualche giorno perché si riassorba ed il calciatore si sottoponga a nuovi esami clinici, programmati per lunedì prossimo. Intanto i preparatori, di concerto con i medici, hanno già stilato una tabella di recupero e alcune terapie cui il calciatore inizierà a sottoporsi già da domani per ottimizzare ed accelerare il recupero a Zingonia.

In base all’entità dell’infortunio ed ai tempi di recupero, Zapata salterà sicuramente le gare con la Lazio ed il super scontro di Champions’ contro il Manchester City (andata e ritorno rispettivamente il 22 ottobre ed il 6 novembre), oltre alla sfida con l’Udinese del 27 ottobre, quella con il Cagliari del 3 novembre ed alla partita precedente contro la sua ex squadra, il Napoli di Carlo Ancelotti, il 30 ottobre.

Nei prossimi giorni, in base alle risposte del fisico di Duvan, si capirà se i tempi si accorceranno o si dilateranno ulteriormente. L’atalanta, comunque, ha molte frecce al suo arco: Gasperini potrà schierare il talentuoso Muriel, tornato in Italia e già conosciuto per la sua classe ai tempi di Lecce, oppure optare per soluzioni tattiche creative come Ilicic centravanti e Malinovskyi a supporto sulla trequarti.