Torna a tenere banco la questione sul batterio New Delhi, di cui abbiamo parlato approfonditamente in un nostro editoriale e per il quale la situazione resta di allerta massima in Toscana, nonostante le rassicurazioni delle autorità regionali con a capo l’assessore al Diritto alla Salute Stefania Saccardi.

L’assessore sta rispondendo a tutte le domande che arrivano da più e più parti, con le persone che temono per la loro salute e vogliono comprendere cosa ci sia dietro questo focolaio batterico e come mai le persone continuino ad ammalarsi e morire.





Stefania Saccardi, nel bollettino emesso periodicamente da quanto si è deciso di procedere in questo modo (esiste anche una pagina web raggiungibile per conoscere le zone dei nuovi focolai e dei casi in regione corredata da altri dati statistici) ha aggiornato i casi di cittadini risultati infetti da questo super batterio resistente agli antibiotici cosiddetti “carbapenemici”.

Da quanto risulta, sono 102 i casi diagnosticati con certezza e di questi il 37% è risultato letale a causa della sepsi, una condizione molto grave e tra le prime cause di morte, seppur poco promossa a livello mediatico.

Seppur le autorità confermino che le statistiche delle morti da sepsi dovute al batterio New Delhi siano in linea con altri accadimenti simili inerenti diversi batteri sempre resistenti a questo tipo di antibiotici, la tensione tra i cittadini della regione resta alta.

L’assessore alla Salute Regionale ha sottolineato e ribadito ch la regione Toscana ha individuato immediatamente il batterio New Delhi nei pazienti ospedalizzati e preso tutte le misure idonee al fine di fronteggiare e limitare questo focolaio.

Non c’è stata alcuna sottovalutazione, secondo le parole della Saccardi attaccate spesso dai rappresentanti dell’opposizione al riguardo, e la struttura regionale si è mossa avviando tutte le procedure ed i protocolli previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (acronimo OMS) ed in sinergia con il Ministero della Salute, subito informato della criticità.

Al di là della diatriba politica, ciò che più sta a cuore allo scrivente rimane la salute pubblica con la speranza che presto si possa debellare questo super batterio e mettere la parola fine a questo focolaio nella regione.