E’ successo in cina, nel paese del dragone, ma è la classica storia che caratterizza l’essere umano, avvezzo al tradimento e alle bugie. In questo caso la scienza, oltre ad aiutare la ricerca della verità, apre le porte ad una possibilità legata alla gravidanza, seppur assai remota.

Una donna cinese nella città di Xiamen, città portuale sulla costa sud-orientale della Cina che si estende su due grandi isole, ha partorito due gemelli. Fin qui nulla di strano, anzi, parliamo di uno dei momenti più belli della vita di una donna e di una coppia. O almeno fino al momento della rgistrazione delle nascite.

Una volta giunti nel dipartimento anagrafico in cui si registrano i nuovi nati, così come prevede la prassi, ai neonati sono stati richiesti gli estremi ed il codice genetico, ossia il DNA, l’acido desossiribonucleico che ci identitica come soggetti diversi l’uno dall’altro e contraddistingue il funzionamento stesso del nostro corpo.

Alla consegna dei tratti genetici, le autorità di polizia hanno scoperto che i bambini erano figli di due padri differenti, confermando il dubbio inerente un tradimento sospettato già dal marito. Guardando i due bambini e probabilmente conscio di possibili relazioni extraconiugali della donna, l’uomo si era già accorto che qualcosa non andava: uno dei due figli non aveva i tratti fisiognomici a lui simili.

A prescindere dal casus belli della famiglia, che non ci riguarda, dal punto di vista scientifico si tratta di un caso veramente rarissimo e senza precedenti, ma teorizzato e non impossibile. La possibilità di dare alla luce due gemelli con padri biologici differenti si chiama superfecondazione etero-paterna.

Alcune donne possono ovulare ripetutamente durante uno stesso ciclo ovarico e due diverse uova possono essere fecondate da spermatozoi diversi a distanza di poche ore l’una dall’altra.

Oltre alla caratteristica della madre, occorre anche avere rapporti non protetti a breve distanza l’uno dall’altro: proprio per questo il fenomeno è assai raro, ma non impossibile.