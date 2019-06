Oggi il Governatore Mario Draghi, incaricato di presiedere alla Banca Centrale Europea, ha salutato tutti i leader europei di fronte a lui durante l’Eurosummit. L’italiano ha voluto raccogliere le idee e manifestare il suo profondo sentimento verso l’Europa e il culto viscerale che dovrebbe unire tutti i paesi, ancora molto distanti e legati solo dalla moneta Euro.

Il Drago della Finanza, così come ci piace descriverlo, ha svolto un ottimo lavoro in questi anni nei quali si è erto a paladino della zona euro, incentivando la crescita e mettendo in campo tutto sé stesso, senza dimenticare le sue radici: il suo aiuto al nostro paese, quando era in difficoltà, è stato dirimente.

Non contento, prima di lasciare, ad Ottobre, ha dettato la strategia della BCE prendendo in mano la situazione da leader ed assumendosi il carico e le ripercussioni di una simile scelta.

Dopo aver salutato gli astanti e dichiarato che quello di oggi sarebbe stato il suo ultimo Eurosummit da capo della BCE, dato il mando in scadenza ad Ottobre, i maggiori esponenti dei governi facenti parte dell’Unione Europea, si sono alzati in piedi e gli hanno tributato il giusto applauso, omaggiandolo e riverendo il suo lavoro. Dal premier Giuseppe Conte, primo tra tutti, al francese Emmanuel Macron, l’irlandese Varadkar, il cipriota Nicos Anastasiadis e, finanche il presidente della Commissione Jean Claude Juncker: tutti sono stati unica voce nell’affermare la risolutezza e la grandezza del “nostro” Draghi.

Personalità da vendere ed esperienza in ogni campo, hanno fatto di quest’uomo, cos’ intelligente, un vero e proprio pilastro dell’economia europea di questi anni. Al momento, anche grazie alle sue iniziative, l’economia della zona Euro è robusta, anche se sussistono ancora fragilità in capo ad alcune zone non ancora recuperate ed allineate alla strategia e alla visione d’insieme. Decelerazione, in ogni caso, prevista e fisiologica.

Draghi ha spiegato che la ripresa è debole e l’incertezza mondiale dovuta anche alle tensioni tra USA e Cina, non aiutano di certo ad emergere da una situazione che si protrae da oltre un anno.

Proprio per questo la sua politica monetaria ha cercato di fungere da ammortizzatore finanziario, gravandosi del peso di questa negatività congiunturale negli ultimi otto anni.

Mario Draghi ha voluto confermare quanto già detto a Sintra, dichiarazioni che scatenarono l’ira di Trump che twittò con l’intento “di parlare alla nuora affinché suocera (Powell, governatore della Fed) intenda“. La politica di bilancio è prevista in espansione, seppur moderata, sia nel 2019, sia nel 2020: se, però, dovesse non raggiungere i target previsti, allora bisognerà agire perché diventi ancora più espansiva, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione della BCE.

Che dire, un Drago vero!