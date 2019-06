Venerdì molto positivo sui mercati azionari, con Piazza Affari che alla fine della seduta segna un guadagno pari a + 0,91%. Lo spread BTP-Bund,ossia il differenziale tra i titoli emessi dal Tesoro italiani sul debito e i similari tedeschi, presi a riferimento, continua a calare, chiudendo a 262 punti base, in linea con le dichiarazioni d’intenti della BCE per la conferma delle attuali strategie e dei tassi fino alla metà del 2020, compreso il via libera alle agevolazioni nei confronti delle banche che investano nell’economia reale, sfruttando l’onda lunga. Il rendimento dei titoli a scadenza dieci anni si posiziona a 2,37%, in ribasso dunque.

Nel pomeriggio le borse europee si sono giovate dei dati sul mercato del lavoro americano emessi: i numeri, inferiori alle attese, hanno influito sulla scommessa degli operatori economici di un taglio dei tassi anche da parte della Federal Reserve americana, destinato a stimolare l’occupazione sul territorio USA.

Nel comparto dei titoli individuali, FCA risulta ancora debole, dopo aver ritirato la proposta di fusione avanzata nei confronti della francese Renault: gli attacchi di Di Maio all’ingerenza del Governo Francese, non hanno aiutato, creando ulteriore tensione per i titoli oggetto dell’affair.

Mediaset guadagna un buon +3% mentre si discute di non possibile spostamento della sede legale in Olanda per sfruttare i benefici fiscali, così come fece Marchionne con FCA.

Nell’ecosistema dei titoli della famiglia Agnelli, Juventus spicca un bel balzo, nell’attesa sia definito il nuovo tecnico, sfruttando le speculazioni sull’eventuale approdo di Josep Guardiola, attuale tecnico del Manchester City, mentre resta ancora in auge la candidatura di Maurizio Sarri.

Le altre borse europee chiudono tutte in positivo per quanto concerne il loro indice di riferimento principale:

Parigi +1,62%.

Londra +0,99%.

Francoforte +0,77%.

Alla Borsa di New York, al momento della chiusura dei listini europei, avevamo questa situazione i riferimento per i parametri rilevati:

Dow Jones e Standard&Poors +1,1%.

Nasdaq, l’indice dei titoli tecnologici e digitali +0,8%.

La Borsa di Tokyo aveva chiuso in mattinata in positivo con +0,53% a quota 20.884,71 punti (+110), sull’influenza della chiusura in rialzo di Wall Street e le nuove prospettive di risoluzione favorevole nei rapporti tra Usa e Messica per evitare l’imposizione dei dazi proposti da Trump, di cui abbiamo parlato. Nel mercato dei cambi, lo yen viene scambiato a 108,30 yen con il dollaro e poco più di 122 yen con l’euro.

La Germania, pur registrando un buon valore a Francoforte, vede alcuni dati macroeconomici negativi: ad aprile l’avanzo commerciale (differenza tra export e import) di 17 miliardi di euro è in netto calo rispetto a marzo di circa 3 miliardi di euro, in base a dati provvisori emanati dall’Ufficio Federale addetto alle statistiche. Rispetto al mese passato, in percentuale diminuiscono sia le esportazioni, sia le importazioni, rispettivamente di -3,7% e -1,3%, ma potrebbe trattarsi di una valutazione legata alla stagionalità.

Dato, invece, difficilmente legato ad esternalità, è la produzione industriale teutonica, colata a picco con -1,9% rispetto ad aprile, in controtendenza rispetto ai dati registrati nel mese precedente, +0,4% e totalmente differente da quello previsto dagli analisti:+0,4%.

La Banca Tedesca è subito corsa ai ripari, rivedendo le stime di crescita del 2019 di ben 1 punto percentuale, da 1,6% a 0,6% e quelle per il 2020, da 1,6% a 1,2%, dimezzando in un unico atto le prospettive.

In USA, nonostante la disoccupazione risulti bassa e consolidata al 3,6%, i dati emersi dai nuovi posti di lavoro assoluti creati a maggio (75.000 posti), sono stati molto inferiori alle attesa (175.000 posti) e anche i salari sono aumentati meno del previsto (+0,22% a fronte di un dato atteso di +0,3%).

La Banca d’Italia ha rilevato una stagnazione dei consumi e delle vendite al dettaglio nel mese di aprile, rivedendo anch’essa le stime sul Prodotto Interno Lordo (acronimo PIL) a +0,3% per il 2019 e +0,7% per il 2020.

In Giappone, viceversa, i consumi aumentano nel mese di aprile di +1,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente in trend positivo da ben quattro mesi: dato comunque inferiore a ciò che si attendeva.

Il dato sui posti di lavoro negli USA ha inciso anche nel mercato dei cambi, con un dollaro meno forte rispetto alle altre valute che si sono rafforzate nei suoi confronti. L’euro chiude a 1,1342$, uno dei valori migliori registrati dal mese di marzo ed è scambiato a 122,48 yen.

La Banca Centrale Cinese può tranquillamente adottare le strategie migliori per la propria politica monetaria, viste le tensioni commerciali e politiche tra Cine e Usa, non ultima l’embargo nei confronti della cinese Huawei. Il Governatore Yi Gang, in partenza per Fukuoka dove parteciperà al G20 finanziario, ha affermato di avere carta bianca e ampio titolo per decidere i prossimi tassi d’interesse, quello dei requisiti di riserva obbligatori e sulle politiche fiscali e monetarie da porre in atto.

A Fukuoka, in Giappone, Yi incontrerà il segretario al Tesoro USA, Steve Mnuchin e potranno magari convergere su un’eventuale tregua, dopo il fallimento dei colloqui avvenuti tra Cine e Stati Uniti il mese passato con oggetto le tariffe sulle merci.

Di riflesso, a breve termine, le dichiarazioni di Yi hanno indebolito la valuta della Cina, portando lo yuan a 6,9383 nei confronti del dollaro.

Il petrolio, dopo i recenti cali, torna a salire, insieme all’altro bene rifugio, l’oro: