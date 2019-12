Sono tanti gli studenti che non vedono l’ora che arrivino le vacanze di Natale. Le date di inizio e quelle di fine vacanza non sono uguali per tutte le Regioni. Ogni Regione ha infatti deciso quando iniziare le vacanze di Natale 2019 e quando terminarle per poi riprendere con le lezioni in aula.

Alcuni studenti faranno delle vacanze più lunghe, altri riposeranno qualche giorno in meno, vediamo le date per tutte le Regioni d’Italia.

Toscana

Inizio 24 dicembre, Fine 6 gennaio

Marche

Inizio 24 dicembre, Fine 6 gennaio

Friuli Venezia Giulia

Inizio 23 dicembre, Fine 6 gennaio

Liguria

Inizio 23 dicembre, Fine 6 gennaio

Piemonte

Inizio 23 dicembre, Fine 4 gennaio

Umbria

Inizio 23 dicembre, Fine 4 gennaio

Valle d’Aosta

Inizio 23 dicembre, Fine 31 dicembre

Inizio 2 gennaio, Fine 4 gennaio

Calabria

Inizio 23 dicembre, Fine 6 gennaio

Campania

Inizio 21 dicembre, Fine 6 gennaio

Veneto

Inizio 23 dicembre, Fine 6 gennaio

Basilicata

Inizio 23 dicembre, Fine 6 gennaio

Lazio

Inizio 23 dicembre, Fine 6 gennaio

Lombardia

Inizio 23 dicembre, Fine 6 gennaio

Molise

Inizio 23 dicembre, Fine 4 gennaio

Sicilia

Inizio 23 dicembre, Fine 7 gennaio

Bolzano

Inizio 21 dicembre, Fine 6 gennaio

Emilia Romagna

Inizio 23 dicembre, Fine 6 gennaio

Sardegna

Inizio 23 dicembre, Fine 6 gennaio

Abruzzo

Inizio 24 dicembre, Fine 6 gennaio

Puglia

Inizio 23 dicembre, Fine 6 gennaio