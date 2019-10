Valentino, nonostante il brutto risultato ottenuto in Giappone quando alla guida della sua Yamaha è caduto ammettendo però di non aver mai avuto possibilità di vittoria a causa della lentezza (per la cronaca Marc Marquez su Honda si è aggiudicato l’ennesimo GP), ha lanciato un’idea tutt’altro che impensabile: uno scambio di volante con il prossimo campione del mondo della Formula 1 Lewis Hamilton. O meglio, di manubrio e volante.

L’idea di Rossi di guidare una monoposto di Formula 1 è da tempo nella mente del pesarese che spesso si è visto chiamato dalla Ferrari per provare la guida nel circuito di proprietà di Maranello. L’ultima volta nel 2006, la sua discesa in pista sembrava oramai cosa fatta, ma la cosa saltò all’ultimo minuto.

Il suggestivo progetto, stavolta, potrebbe davvero divenire realtà: vedere l’inglese pluricampione del mondo di Formula 1 montare in sella ad una Yamaha M1 Moto Gp e il nostro Valentino in un abitacolo della Mercedes.

Gli sponsor in campo stanno cercando di definire i dettagli di un’operazione che avrebbe chiari riflessi commerciali e mediatici oltre ogni dire, attirando ancor di più l’interesse degli spettatori verso due sport che non stanno di certo vivendo il loro momento migliore. In particolare uno sponsor comune, Monster, sta lavorando alacremente affinché quest’idea divenga molto più di una fantasia.

Valentino Rossi, nonostante la delusione dell’ultimo periodo e quel decimo mondiale che oramai appare come un miraggio, si è subito illuminato all’idea palesatagli dai cronisti ammettendo il proprio entusiasmo:

Sarebbe una cosa bellissima.

Per quanto concerne Hamilton, il quale tra poco si laurerà per l’ennesima volta campione del mondo, forse la situazione del cambio è un tantino più complessa, ma conoscendo il carattere dell’inglese, la cosa non ci stupirebbe affatto.

Si tratterebbe di un cambio già accaduto nel passato, di cui si ricorda un precedente incredibile molto tempo fa: John Surtees è stato l’unico pilota automobilistico e motociclistico britannico capace di laurearsi campione del mondo in entrambe le competizioni.