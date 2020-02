Sembra incredibile, ma nemmeno poi tanto. Alcuni clienti di un noto operatore telefonico si sono visti recapitare, dopo anni, addebiti riguardo schede SIM che pensavano disattivate e che si erano completamente dimenticati. Queste schede hanno continuato a gravare come costi fino a quando non è arrivata un bel giorno una fattura a carico dei titolari delle SIM Card con la cifra ben alta e cumulata.

Costo

Tecnicamente parlando, la SIM inutilizzata del noto operatore Vodafone, come riportato da un articolo di Repubblica, ha continuato ad addebitare all’incauto proprietario 5€ al mese. La persona che magari utilizzava questa scheda per il traffico di uno smartphone o di un tablet e l’aveva dimenticata proprio in qualche angolo remoto della casa, se non completamente smarrita senza denunciarne la cosa, si è vista arrivare questa fattura dopo tempo e ha dovuto pagare il corrispettivo.





Naturalmente si sono subito legate le proteste dei tanti utenti Vodafone che hanno avuto questa sorpresa davvero inaspettata e non di certo gradita, visto che senza usufruire di alcun traffico, né di telefonate, oramai gratuite, hanno dovuto corrispondere un costo fisso che è divenuto un bell’importo, importante e, soprattutto, infruttuoso.

Tra le tante testimoniante raccolte dalla nota testata, quella di un cittadino che, con il cuore in mano, ha parlato con frasi davvero stupite dall’accaduto, desta dei dubbi riguardo alla dinamica posta in essere dall’operatore Vodafone:

Mi è arrivata una fattura e un addebito su carta per una sim dimenticata, creduta morta. Nessun avviso da parte dell’operatore. Solo a fatica sono riuscito a disdire la sim ed evitare nuovi addebiti

AGCOM

L’Autorità Garante per le Comunicazioni, l’AGCOM, si è da subito messa in moto per capire e comprendere come sia accaduto questo processo di tariffazione e i tecnici stanno cercando di far luce sulla vicenda in modo che si palesino eventuali comportamenti non conformi alla legge o punibili, come accaduto in ultima istanza con la fatturazione a 28 giorni, di cui abbiamo parlato e nella quale, a onor del vero, erano coinvolti tutti gli operatori telefonici.

Le Schede SIM dimenticate sono naturalmente smart card non ricaricabili, ma appartengono a particolari contratti legati ad abbonamenti: la particolarità consisteva nel fatto che queste schede, come accade sovente, si pagavano a consumo, sul traffico generato. Dal luglio 2019, purtroppo, queste SIM hanno iniziato ad avere un costo fisso di 5€ con una modifica unilaterale contrattuale di quelle che sono comunicate tramite SMS ai clienti.

Questi, probabilmente anche per cause imputabili al non utilizzo, quindi all’impossibilità di ricevere questo messaggio che li avvisava del cambiamento, hanno saputo di questa dinamica solo a cose fatte. Agcom vuole far luce su quanto accaduto e cercherà di stabilire se l’operatore in questione, la Vodafone, abbia agito in modo corretto oppure no.

Vodafone

Il colosso delle telecomunicazioni Vodafone ha già fatto sapere di aver avvisato del cambio unilaterale i clienti utilizzando i canali e i mezzi prescritti dalla legge in vigore, nei tempi indicati, ovvero 30 giorni prima della modifica: questi, dunque, avrebbero potuto anche rescindere il contratto che li legava all’azienda in ragione del diritto sancito dalla normativa.

Per farlo, avrebbero potuto utilizzare uno dei tanti canali messi a disposizione dall’operatore, ovvero e associati alla SIM da disattivare:

E-mail.

Posta Cartacea.

Fax.

PEC.

Le persone, però, hanno palesato il fatto di non aver ricevuto alcuna notifica e questa cosa sarà oggetto d’indagine da parte dell’AGCOM. Se notifica su SMS solo c’è stata, chiaramente quelle schede cadute nel dimenticatoio, non avrebbero mai potuto ricevere l’avviso contestuale.

Difficoltà Disdetta

Oltre a questo, come se ciò non bastasse, molte persone lamentano difficoltà e ostacoli per effettuare la disdetta dopo aver ricevuto la fattura, in modo da non riceverne altre in futuro. Occorre chiamare il call center di Vodafone e stabilire un contatto diretto con un operatore che non agirà direttamente, ma prenoterà una richiamata successiva.

Se non dovessimo rispondere al tentativo di chiamata, perché magari siamo distratti o abbiamo quel dato numero telefonico in blacklist o per altre ragioni contingenti, allora la procedura si azzera e dovremo richiamare il call center di nuovo prenotando un’altra richiamata. Un procedimento assurdo per complicazione.

Problema Società Telecomunicazioni

Il problema, come riportato anche nell’articolo del bravo giornalista del corriere, riguarda l’intero comparto e le società che operano nelle telecomunicazioni. I loro costi di gestione, oramai altissimi, non sono sostenibili con questa concorrenza iper-aggressiva e la discesa in campo di un operatore come Iliad, sta facendo saltare il banco di tutte queste realtà che devono ottenere ricavi e generare fatturato applicando prezzi oramai bassissimi.

Quest’ultima “trovata” non pare altro che un tentativo, peraltro effettuato male e con la possibilità di ricevere un ulteriore sanzione dall’Agcom, di far cassa per coprire dei costi di gestione oramai troppo alti, sia per quanto riguarda le risorse impiegate, sia per quanto concerne gli apparati hardware.

Questa tesi è supportata dal fatto che Vodafone non abbia utilizzato alcun tatto né buon senso in questa sua pratica, magari mantenendo un canone minimo per queste SIM, ovvero avvisando le persone della cosa in modo maggiormente efficace.

Se, da un lato, incassi oggi, questo non significa che in futuro le perdite non ci saranno a livello di reputazione e di fiducia dei consumatori. Quella per cui questi attori sono puniti sempre più giorno dopo giorno dal cambio di provider verso nuove realtà.

Sperando che anche altri attori non vogliano seguire l’esempio di Vodafone ed emergano a breve altre dinamiche simili …