E’ stato un fine settimana di fuoco quello che si è chiuso a Piazza Affari oggi con un venerdì all’insegna del profondo rosso, anche a causa della crisi di governo che incombe sul nostro paese con possibili elezioni anticipate già nel mese di ottobre: sarebbe la prima volta nella storia della repubblica italiana per quanto concerne elezioni in autunno.

Stasera l’agenzia di rating Fitch revisionerà il proprio giudizio sull’Italia, sperando non ci si prospetti un declassamento che colpirà il nostro paese ancor di più alimentando gli intenti speculativi di alcuni grandi soggetti e la paura degli operatori tradizionali. Attualmente il giudizio sull’italia è “BBB” con outlook in prospettiva “negativo”.

Sprofondano i titoli delle banche e i servizi di pubblica utility, le cosiddette utility che sono condizionate negativamente, data la correlazione inversa, all’aumento dello spread BTP-Bund.

Milano ha avuto il primato di peggior piazza europea di questo venerdì che di certo non sarà ricordato tra i migliori, date le tensioni internazionali esterni con la guerra commerciale USA-Cina sullo sfondo e la miccia innescata dalla questione sul Treno ad Alta Velocità e la tratta Torino-Lione, tra le tante accese durante questi mesi di governo tenuto insieme con un sodalizio quanto mai inesistente, ha agito aggravando la situazione.

Tratta che vede l’Italia, come al solito, indietro nell’effettuare dei lavori che si, avrebbero reso moltissimi soldi nel passato, ma che adesso appaiono quasi anacronistici e servono solamente per fomentare il consenso in maniera propagandistica: mentre il paese affonda, la TAV Torino – Lione rappresenta il nuovo Ponte sullo Stretto di Messina. La solita triste questione italiana.

A livello politica si parla di una mozione di sfiducia al Premier presentata dalla Lega con la convocazione straordinaria delle Camere già dalla prossima settimana, nonostante il Ferragosto alle porte. L’iter procedurale sottintende, in caso di mozione approvata, le consultazioni delle parti politiche davanti al Presidente della Repubblica, il garante della costituzione eletto dalle stesse camere e non dal popolo, che deve tutelare gli interessi del nostro paese valutando la possibilità di avere una maggioranza alternativa.

Con la speranza di non vedere il solito governo tecnico con a capo Giuseppe Conte o altro personaggio illustre, oramai distaccatosi dalla politica sia di Salvini, sia dei 5 Stelle, a mò di nuovo Monti, oppure un esecutivo di garanzia che guidi il paese fino al voto, non escludendo la possibilità che questo avvenga nel 2020 e anche stavolta non si voti in autunno-inverno.

Di certo questa crisi capita a fagiuolo perché nessuno degli attori si prenda la responsabilità dello scatto dell’aumento dell’IVA, l’imposta più iniqua che esista, dovuto alle regole di salvaguardia sottoscritte dai precedenti governi, per evitare il quale servono 23 miliardi circa entro breve.

Alla chiusura delle contrattazioni, i principali indici di riferimento a Milano segnavano:

FTSE Italia Mib -2,48% a 20.324 punti base.

FTSE Italia Star -1,63%.

FTSE Italia All-Share -2,49%.

FTSE Italia Mid Cap -2,7%.

Nella sola giornata odierna, la nostra borsa ha bruciato oltre 15 miliardi di capitalizzazione.

La giornata ha visto moltissimi scambi per un controvalore pari a 2,8 miliardi di euro come azioni che sono passate tra le mani degli operatori, ben più alto degli 1,97 di ieri. Su 411 titoli, ben 315 hanno chiuso in territorio negativo, 70 in quello positivo e 26 azioni sono rimaste pressoché invariate.

La situazione delle altre borse europee ha più o meno ripreso l’andamento di Piazza Affari anche se i cali non sono arrivati di certo a questi livelli, ma hanno caratterizzato una settimana molto difficile per l’eurozona:

Parigi -1,11%.

Francoforte -1,28%.

Londra -0,44%.

Madrid -1,25%.

Londra ha avuto un calo frazionale, nonostante i risultati non certo entusiasmanti inerenti il prodotto interno lordo, ma il distacco dalla nostra zona d’influenza ne differenzia alcuni trend. La Germania paga dati molto negativi con l’export di giugno 2019 che crolla di -8% rispetto allo stesso mese del 2018, la flessione più importante luglio 2016, mentre il calo su maggio 2019 è di -0,1%. Peggiora il settore manifatturiero tedesco a causa sempre delle tensioni commerciali internazionali e diminuiscono le importazioni su base annuale di -4,4% (+0,5% rispetto a maggio 2019). La bilancia commerciale vede un surplus, ossia differenza tra export ed import sceso in valore assoluto a 16,8 miliardi di euro a giugno rispetto ai 20,6 del mese precedente ed inferiore alla stima di 19,5.

Per quanto concerne il differenziale tra i titoli emessi dal nostro Tesoro e i similari tedeschi, a dieci anni, il cosiddetto spread Btp-Bund, il valore è volato a 239 punti base (+12,3%) portando i rendimenti dei titoli decennali nostrani a 1,81%. Nella stessa giornata il Tesoro è riuscito a piazzare Bot annuali per un controvalore totale pari a 6,5 miliardi di euro: rispetto il mese precedente, il rendimento dei titoli è tornato positivo e l’asta ha avuto successo per tutto il valore.

La corsa dello spread ha inciso negativamente in primis sul comparto dei titoli bancari con alcuni titoli sospesi per eccesso di scostamento:

Unicredit -5,13% a 9,40€.

Banco Bpm -9,12% a 1,64€.

Ubi Banca – 8,42% a 2,10€.

Monte dei Paschi di Siena (MPS) -8,54% a 1,19€.

Intesa Sanpaolo -3,63% a 1,87€.

Creval -4,47% a 0,056€.

Credem -2,10% a 4,42€. Limita i danni quest’istituto che ieri sera ha diffuso la sua semestrale 2019 con buoni risultati.

Il titolo di Poste Italiane è stato sospeso per eccesso di scostamento ed ha chiuso in calo disastroso di -6,68% a 8,99€ visto anche il suo forte legame con lo stato centrale.

Male, come anticipato, le utility ed i titoli delle aziende operanti nella distribuzione delle utente sul territorio proprio a causa dell’aumento dello spread, cui sono legate a doppio filo: Italgas perde -4,05% e si scambia a 5,60€, Terna -3,52% a 5,32€ e Snam cala di -3,07% a 4,36€. Gli analisti di Goldman Sachs hanno rivisto il giudizio su Italgas e Terna per quanto concerne le loro azioni abbassando il rating da “hold” mantenere quelle in portafoglio, a “sell” e non c’è bisogno di tradurre (vendere).

Bene, invece, il marchio di lusso operante nell’abbigliamento e nell’oggettistica Moncler che guadagna +2.29% a 35,30€.

In controtendenza anche Atlantia (+2,94% a 24,15€): il gruppo della famiglia Benetton che fa capo alle società Autostrade per l’Italia ed Aeroporti di Roma, tra le tante, potrebbe avere dei benefici da questa crisi di governo, ossia vedere cancellato l’iter che puntava a revocare la concessione per l’utilizzo e lo sfruttamento delle autostrade a seguito della tragedia del Ponte Morandi, di cui a giorni ricorre l’anniversario.

STM Microelectronics, nonostante il crollo borsistico, tiene botta e passa buona parte della seduta in territorio positivo chiudendo poi con un modesto -0,13% a 15,68€. Gli analisti di Goldman Sachs, infatti, hanno rivisto il giudizio di rating sul titolo della famosa società produttrice di semiconduttori portandolo a “buy” (acquistare) ed alzando il target prize a 17,5€.

Nel settore degli assicurativi, cala Generali (-2,71% a 15,99€). L’azienda con il logo rappresentante il Leone di Trieste, come riportato dai giornalisti di Milano Finanza, sarebbe tra i protagonisti che ambiscono ad istituire una Joint Venture con la spagnola Bbva nei settori bancario e assicurativo. L’operazione, il cui valore si aggira intorno a 1,5 miliardi, avrebbe come altri partner potenziali anche la tedesca Allianz e l’americana Liberty.

Tra i titoli industriali, cala anche FCA (-2,06% a 11,61€). Fiat Chrysler Automobiles potrebbe essere tra i soggetti interessati a rivelare la quota del gruppo cinese automobilistico Dongfeng che starebbe per uscire definitivamente dal capitale del gruppo francese Psa che comprende Toyota, Peugeot e Citroën. Questo potrebbe cambiare gli equilibri dei grandi gruppi industriali automobilistici mondiali e scatenare un effetto domino.

Per quanto riguarda il prezzo del petrolio, oggi abbiamo avuto un rimbalzo che ha riportato il greggio a valori standard:

Indice Wti Crude 54,47€ (+3,86%) al barile.

Indice Brent Crude 58,61€ (+2,14%) al barile.

I valori per le consegne dell’oro nero nei mesi successivi, ovvero gli indici Wti e Brent che si rilevano per quanto concerne il prezzo futuro, sono comunque in aumento.

Di questo ha usufruito anche la società ingegneristica operante nel settore petrolifero italiano Saipem che ha perso “solamente” -0,77% a 4,10€ mentre Eni cala di -1,80% a 13,19€. Gli analisti di Jefferies hanno rivisto il giudizio su Saipem alzandolo a “buy”.

Tra i titoli quotati al Mid Cap, ossia a media capitalizzazione, rosso anche per Tod’s (-3,02% a 43,60€). La società di abbigliamento e oggettistica a cui appartengono diversi marchi (tra i quali Tod’s) che fa capo ai Della Valle, ha visto il fratello Diego dichiarare che i dati negativi derivanti dalla semestrale sono tali anche perché la società si prepara ad ingenti investimenti nel corso dei prossimi mesi, circa 50 milioni di euro da mettere sul piatto per affrontare la concorrenza dei colossi globali del lusso sfruttando il Made in Italy.

Tra i titoli quotati nel segmento Star, ancora una brutta giornata per Datalogic, dopo il tonfo di ieri. I numeri della semestrale ed i target descritti nella nota a margine di questa società bolognese operante nell’acquisizione automatica dei dati e nell’automazione di vari processi, non hanno convinto gli operatori che l’hanno punita sia ieri, sia oggi. Il titolo cala di -9,87% e si scambia a 12,88€.