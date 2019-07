La seduta di fine settimana a Piazza Affari chiude in negativo per quanto concerne l’indice principale anche se alcuni parametri restano positivi. Bene le altre piazze europee. I titoli sono stati poco mossi, ma sotto i riflettori sono andate Telecom Italia TIM dopo l’annuncio dell’accordo con Vodafone per la gestione delle torri, STM in positivo dopo i dati diffusi da un suo cliente principe, l’americana Intel. Le banche segnano tutte negativo, cala, seppur di poco ENI dopo i dati semestrali diffusi. Bio-On vola letteralmente recuperando tutto il capitale perso nella seduta di ieri: il titolo è stato sospeso molte volte per eccesso di rialzo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha collocata nella mattinata un CTZ (Certificato del Tesoro Zero-Coupon) indicizzati all’inflazione europea per un controvalore di 3,25 miliardi di euro. Pochi altri dati macroeconomici in giornata, se non il prodotto interno lordo degli Stati Uniti del secondo semestre, risultato migliore delle attese.

Ecco, alla fine delle contrattazioni, cosa segnano gli indici della borsa di Milano:

FTSE Mib -0,30% a 21837 punti base.

FTSE Italia Star +0,34%.

FTSE Italia Mid Cap +0,30%.

FTSE Italia All-Share -0,23%.

Nel mercato valutario, l’euro dopo alcuni cali conseguenti anche alle dichiarazioni di ieri del Governatore Mario Draghi post conferenza, torna a rafforzarsi: oggi vale 1,1138 dollari (+0,21%) e 121,06 yen (+0,76%). Per quanto concerne le criptovalute, il Bitcoin (BTC) resta sotto la soglia dei 10.000 dollari e continua a perdere terreno. Attualmente vale 9.845$ (-1,45%). Poco movimento per le altre altcoin.

Per quanto riguarda il differenziale tra i titoli emessi dal tesoro italiano a dieci anni e quelli similari tedeschi, ossia lo spread BTP-Bund, il fine settimana non è certo positivo: l’indice aumenta di nuovo e torna sopra la soglia di 190 punti, a 194 (+2,65%) con i rendimenti dei titoli decennali sul mercato secondario a 1,56%.

Telecom Italia TIM schizza letteralmente verso l’alto (+4,05% a 0,52€) dopo il Consiglio di Amministrazione con un ordine del giorno la collaborazione con l’altro grande colosso nelle telecomunicazioni in Italia, ossia Vodafone. Le due società si sono accordate per la condivisione della componente attiva della rete con tecnologia 5G, per gli apparati attivi 4G e l’ampliamento per l’accordo di condivisione delle infrastrutture di rete passive. Bene anche Inwit (+3,81% a 8,84€), la società che sarà parte attiva nell’accordo tra i due colossi ed opera sulle infrastrutture wireless per la diffusione del segnale radiotelevisivo e di dati.

STM Microelectronics sale, dopo alcuni cali: dopo la pubblicazione dei dati positivi di Intel, suo cliente, il titolo sale di +1,9% a 17,42€ e gli analisti di Barclays hanno alzato il target prize sull’azione a 20€.

ENI subisce qualche vendita e chiude in calo di -0,084% a 14,34€. L’azienda ha pubblicato la seconda trimestrale del 2019 chiudendo gli utili in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma incrementando il flusso di cassa. Agli azionisti è stato proposto un acconto sul dividendo 2020 di 0,43€.

Nel comparto dei bancari, la situazione è estremamente negativi con i titoli che hanno chiuso tutti in ribasso:

Unicredit -0,75% a 11,35€.

Intesa sanpaolo -0,50% a 2,01€.

Banco BPM -1,59% a 1,73€.

Ubi Banca -3,01% a 2,41€.

Monte dei Paschi di Siena -2,24% a 1,44€. Entro fine 2019, secondo le notizie riportate da Milano Finanza, la banca senese potrebbe cedere immobili di pregio localizzati nelle grandi metropoli per un controvalore di 350 milioni di euro.

Creval -1,60% a 0,056€.

Piaggio è tra i migliori titoli di giornata dopo la diffuzione dei dati riguardo il primo semestre del 2019 ed ha anticipato il pagamento di un acconto sul dividendo a settembre. Il titolo ha chiuso con un +7,69% a 2,83€

Salini Impregilo perde -1,72% e si scambia a 1,66€. L’azienda operante nelle infrastrutture complesse, come riportato dal Sole 24 Ore, sarebbe orientata ad entrare nel salvataggio di Astaldi e creare un polo nazionale delle costruzioni, denominato Progetto Italia. Purtroppo il progetto sembra destinato a subire un’altra proroga e gli investitori male hanno recepito questa possibilità.

Tra i titoli quotati con minor capitalizzazione, i fari si sono riaccesi sull’azienda bolognese Bio-On. Dopo le accuse di Quintessential Capital Management che ha furbescamente inserito nel disclaimer di avere interessi diretti nel crollo del titolo ed il successivo calo di quasi 70 punti percentuali, oggi la società operante nella lavorazione e produzione di bioplastiche, dopo aver replicato alle accuse, ha letteralmente spiccato il volo. Il titolo ha chiuso con un +60,4% a 24€ sospeso più volte nel corso della seduta per eccesso di rialzo. Resta comunque valido il sospetto di un furbesco movimento speculativo da parte del fondo. Chapeau nel caso.

Per quanto riguarda le altre piazze europee, i principali indici hanno chiuso in positivo il fine settimana, a parte la capitale spagnola: