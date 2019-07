Dopo l’ottima performance registrata nella giornata di ieri, ci troviamo a commentare una chiusura delle trattative a Piazza Affari con indici tendenti al rosso, anche se tutti inferiori al punto percentuali. Un rimbalzo negativo fisiologico anche atteso, visto il trend positivo delle ultime sedute.

Anche le altre piazze europee fanno registrare valori negativi confermando le performance al ribasso di tutta l’Eurozona, spinte verso quest’area anche dai valori registrate durante le prime contrattazioni sulle piazze americane.

A Milano gli indici sono trascinati al ribasso dalle utility, anche a causa di uno spread tra Btp e Bund che torna a salire: dopo le prime prese di beneficio sulle banche nella mattinata, nel prosieguo della giornata questa tendenza è diminuita ed i titoli degli istituti finanziari hanno ripreso a respirare. Monte dei Paschi di Siena continua a stupire, mentre STM è caratterizzata da vendite che ne hanno diminuito il valore.

Per quanto concerne l’agenda quotidiana, si sono osservati dati sull’occupazione USA a giugno per quanto concerne la creazione di posti di lavoro non agricoli: ottime notizie ancora per l’amministrazione Trumpiana che incassa l’ennesimo successo con un’occupazione mai così alta.

Ecco i principali parametri alla chiusura delle contrattazioni a Piazza Affari:

Indice FTSE Mib a 21.983 punti base, -0,62%.

FTSE Italia All-Share -0,60%.

FTSE Italia Mid Cap -0,51%.

FTSE Italia Star -1,05%.

Nel mercato valutario, l’euro si quota contro il dollaro USA a 1,126$ (-0,25%), mentre servono attualmente 121,77 yen giapponesi per acquistare un euro (+0,10%). Nel mercato delle criptovalute, il Bitcoin (BTC), dopo il trend in crescita, torna a perdere, a causa di qualche presa di beneficio: attualmente 1 BTC si scambia a 11.237$ (-5,04%).

Come già anticipato, le utility sono state tutte trascinate verso il basso, anche a causa del differenziale BTP-Bund cresciuto dopo che era disceso sotto la soglia dei 200 punti base nei giorni passati, anche grazie alla revoca sulla procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. Il differenziale BTP-Bund si attesta a 212 punti base (-2,35%) ed i rendimenti dei bond emessi dal tesoro a scadenza decennale ora si aggirano su 1,76%. Ecco, invece, i valori delle principali aziende legate alle utility, ossia a quei servizi di pubblica utilità (energia, acqua, telecomunicazioni, etc.):

Snam -1,52%.

Terna -1,57%.

Italgas -0,23%.

Enel -0,73%.

Nel segmento dei bancari, gli andamento sono stati altalenanti con alcuni titoli che sono riusciti a recuperare nel pomeriggio dopo le vendita della mattinata. Spicca tra tutte Monte dei Paschi di Siena, sospesa anche oggi per eccesso di rialzo: la banca senese chiude con +11,57% , dopo aver chiuso ieri con +17%. In pochi giorni il titolo di MPS ha guadagnato il 50% in più rispetto alla quotazione precedente, anche grazie alla collocazione di un bond unsecured di tipo senior preferred a tasso fisco e scadenza triennale, rivolto ad investitori istituzionali: a fronte della richiesta per un controvalore di 800 milioni di euro, la banca ha strappato un buon tasso di rendimento, visto il collocamento minore offerto di 500 milioni.

Ecco gli altri rendimenti di alcune banche quotata a Piazza Affari:

Unicredit -1,20%.

Ubi Banca +0,19%.

Bper +0,21%.

Intesa San Paolo +0,30%.

Fineco Bank -0,14%.

Alessandro Vandelli, il numero uno di BPER Banca, a margine di un’assemblea dei soci per la sottoscrizione di un aumento di capitale destinato al Banco di Sardegna, incalzato dai giornalisti, ha comunicato la possibilità di entrare in gioco nel salvataggio di Carige, se l’operazione non incida negativamente sul patrimonio e sul capitale della Banca che presiede. Sotto traccia, il presidente di Bper auspica la possibilità d’intervenire se lo Stato Italiano dovesse agevolare gli esuberi e garantire gli attivi, così come accaduto durante l’operazione di salvataggio delle banche venete da parte di Intesa Sanpaolo.

FinecoBank ha comunicato che giovedì gli analisti di Standard & Poor’s Global Ratings hanno assegnato alla banca un rating a lungo termine “BBB”, mentre a breve “A-2” con un outlook negativo, pari pari quello assegnato al nostro Stato e al debito.

Nel mercato dei tecnologici, male la società italofrancese attiva nella produzione dei semiconduttori, dopo la revisione al ribasso degli utili operativi (-56%) nel secondo trimestre del 2019 da parte di Samsung Electronics: STMicroelectronics perde -2,42%.

L’azienda che fa capo alla famiglia Benetton, Atlantia, è presente tra i peggiori titoli del FTSE Mib e cala di -1,43%. Ancora con la spada di Damocle riguardo la revoca della concessione autostradale per lo sfruttamento delle rete stradali italiane, paventata dal leader Di Maio, l’agenzia di rating Moody’s ha messo sotto la lente d’ingrandimento le società del gruppo, compresa Autostrade per l’Italia e gli Aeroporti di Roma. Il giudizio attuale, “Baa3” potrebbe cambiare. Nonostante il dissenso apparente politico, Atlantia rimane in lizza per il salvataggio della compagnia di bandiera Alitalia.

Nel segmento dei titoli legati all’oro nero, al greggio, abbiamo buone performance da Saipem (+1,83%) e Unicem (+1,12%).

Tra gli altri titoli nell’occhio del ciclone, abbiamo Astaldi che perde -3,92%. L’azienda edilizia è chiamata dal Tribunale di Roma a depositare entro il 15 luglio un piano di salvataggio, ma ci sarebbero problemi con Sace, la società per azioni di Cassa Depositi e Prestiti operante nei settori assicurativo e finanziario. Il rischio che salti il famoso Progetto Italia, tra Salini Impregilo (-2,42%) e Astaldi, con il primo attore protagonista, è concreto.

Le altre piazze europee hanno chiuso con i medesimi valori registrati a Milano, confinando il calo di fine settimana come congiunturale. Ecco i valori registrati dalle principali borse nella zona UE alla chiusura delle contrattazioni: