Non è certo un fine settimana da ricordare, quello alla Borsa di Milano, con gli i principali parametri che chiudono il venerdì in parità. Resta dunque stabile la situazione che chiude una settimana comunque positiva, nella quale abbiamo avuto diversi accadimenti macroeconomici, alcuni positivi ed altri meno.

Nonostante le parole di un probabile taglio dei tassi da parte della Fed americana, durante il discorso di Powell di fronte al Congresso, il differenziale tra i titoli emessi dal Tesoro italiano e quelli similari tedeschi ha tenuto, anzi, è sceso sotto i 200 punti, già per la seconda volta, consolidando una situazione oramai definita.

Le borse europee, così come Piazza Affari, hanno chiuso la settimana con sedute totalmente riflessive: gli operatori vogliono capire cosa emergerà realmente dalle riunioni di fine mese sia della Fed, sia della Banca Centrale Europea (BCE).

Brutte notizie dai dati macroeconomici riguardanti il nostro paese: in mattinata ABI e Bankitalia segnalano un’economia che cresce poco mentre il debito e la spesa statale aumentano. Non certo una situazione corroborante.

Per quanto concerne il mercato valutario, l’euro perde sia nei confronti del dollaro americano che dello yen giapponese: alla chiusura della borsa, un euro si scambia a 1,1253$ (-0,28%) e 121,83 yen (-0,09%). Nel mercato delle criptovalute, il Bitcoin (BTC) dopo il crollo di ieri, pare attestarsi sotto quota 12.000 dollari e le altre altcoin non hanno di certo rendimenti entusiasmanti: al momento un BTC vale 11.605$ (-0,84%), mentre Ethereum guadagna +0,45%. Bene, invece, Ripple: un XRP ora vale 0,348033$ (+5,20%).

Per quanto concerne il bene rifugio oro, il prezzo all’oncia sale e torna sopra i 1.400 dollari, attestandosi a 1.409,4$. L’oro nero, invece, è stabile: la quotazione Light Sweet Crude Oil si aggira sui 60,28 dollari al barile.

Lo spread, come anticipato, resta sotto la quota psicologica dei 200 punti base a 197 punti (-0,01%). Grazie a questo valore, il rendimento dei titoli a scadenza decennale si aggirano su 1,72%. Ricordiamo che questa settimana è andata molto bene sia l’asta dei BTP a 3 e 7 anni, sia la collocazione del Bond a scadenza lunga, 50 anni, proprio per cercare di allungare la vita media del debito pubblico italiano.

Alla fine degli scambi a Milano, ecco quanto segnavano i principali parametri:

FTSE Mib 22.182 +0,06%.

FTSE Italia Star -0,12%.

FTSE Italia All-Share +0,04%.

FTSE Italia Mid Cap -0,18%.

Gli scambi nella seduta finale della settimana sono stati 2,1 miliardi di euro, in aumento di poco rispetto ai 2,08 registrati ieri. 218 le azioni tratte, 102 titoli hanno chiuso in area positiva, mentre 96 in quella negativa e 20 sono rimaste pressoché invariate.

Bene hanno fatto i settori “Viaggi ed Intrattenimento” (+1,19%), “Automotive” (+1,01%) e “Beni per la casa” (+1,00%), mentre sono andate male le quotazioni delle aziende opeeranti nei settori “chimico” (-0,71%), le “utility” (-0,54%) e le “vendite al dettaglio” (-0,50%).

Tra i titoli più importanti, le migliori performances le hanno registrate Pirelli (+2,94%), la squadra di calcio Juventus (+2,54%) dopo le recenti voci che vogliono molto vicini l’ingaggio del giocatore Ajax De Ligt, Leonardo Finmeccanica (+1,92%)ed FCA (+1,91%).

Viceversa sono andate male le aziende legate alle utility, ossia la distribuzione delle utenze: Terna perde -1,00% insieme ad Enel -0,91% e Snam (-0,67%).

Fineco Bank, dopo aver tagliato il cordone ombelicale con la “madre” Unicredit, segna un andamento negativo (-0,68%): la società potrebbe essere il prossimo target dell’acquisizione da parte di Mediolanum, oppure di qualche altra banca che voglia e possa scalarla.

Tra le azioni a media capitalizzazione, troviamo ottime performance di Cairo Communication (+4,95%), Sesa (+3,58%), Anima Holding (+2,90%) e Brunello Cucinelli (+2,32%), mentre continua a crollare ed essere venduto il titolo di Salini Impregilo (-3,,08%), in attesa di notizie positive sul cosiddetto Progetto Italia.

Vendite anche per Datalogic, tra i tecnologici e CIR (Compagnia Industriali Riunite) attiva nei media, componentistica auto e sanità; perdono rispettivamente -2,85% e -2,35%.

Male anche Reply S.p.a. La società italiana di consulenza, system integration, applicazioni di digital services, con spiccata propensione verso la progettazione, implementazione e manutenzione di soluzioni che si basano su internet e sul social network perde 2,12%.

Nel settore dei titoli bancari altalentanti i titoli, tendenti verso il negativo; alla chiusura delle contrattazioni ecco cosa segnano i principali istituti bancari presenti in Italia:

Unicredit -0,48%.

Sanpaolo -0,22%.

Banco Bpm +0,50%.

Creval -0,97%.

Monte dei Paschi di Siena -0,41%

Ubi Banca +1,84%.

Per quanto riguarda le altre borse europee, la seduta finale della settimana è contrassegnata da una riflessione d’attesa (parigi a parte), aspettando le novità derivanti dai prossimi accadimenti. Alla fine i valori principali delle piazze europee segnavano: