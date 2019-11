Il Professor William Romoser, un entomologo americano di fama mondiale, da anni sta studiando le foto provenienti dal pianeta rosso scattate dal rover della Nasa sul suolo marziano anni ed anni addietro con una tecnologia di certo diversa dall’attuale definizione.

Secondo lo stimato scienziato, non di certo un visionario dunque, su Marte ci sarebbe stata la vita e c’è ancora! L’esperto si dice sicuro dell’esistenza di specie di insetti diversi, vivi e vegeti o fossilizzati e pure di alcuni rettili, nello specifico i serpenti.

Durante il Congresso annuale dell’Entomological Society of America, dal palco, il professore ha stupido tutto il pubblico che si era riunito a St Louis in Missouri quando ha proiettato l’analisi delle foto a sostegno di questa sua tesi.

Sul grande schermo il professore emerito dell’Università dell’Ohio, ha fatto proiettare una serie di immagini affermando che la vita su Marte c’è stata e, tra lo stupore generale, c’è ancora. Romoser, analizzando le foto dei rover, avrebbe identificato strutture morfologiche simili a quelle di insetti molto conosciuti sulla terra, le api e i bombi, nonché addirittura dei serpenti, rettili molto complessi.

Le sue parole hanno avuto un impatto davvero devastante sulla platea che lo ha seguito con attenzione quando ha iniziato a sostenere la sua tesi:

Tre regioni del corpo, una sola coppia di antenne e sei zampe sono generalmente sufficienti sul nostro pianeta per identificare un insetto. Per gli artropodi, invece, bastano solo un esoscheletro e appendici articolate. Caratteristiche, queste, che dovrebbero essere dunque sufficientemente valide per identificare un organismo anche su Marte. Su queste basi, analizzando le foto dei rover, si possono vedere forme simili ad artropodi e insetti terrestri.

Ovviamente l’entomotologo ha sottolineato come sia verosimile pensare a delle caratteristiche simili, ma non ci si deve aspettare di trovare veri e propri cloni delle creature che abbiamo sul nostro pianeta, proprio perché condizioni differenti presuppongono una selezione naturale ed un adattamento tipico delle strutture complesse.

Romoser ha dunque utilizzato differenti criteri per identificare quelli che lui reputa essere insetti. Analizzando le foto, ha osservato:

Differenza rocce circostanti.

Simmetria del corpo.

Raggruppamenti di forme diverse.

Una volta riconosciuta e comprovata la rilevanza di una forma giudicata morfologicamente simile ad un organismo, lo scienziato l’ha utilizzata come termine di paragone negli altri scatti che, seppur meno chiari, hanno comunque evidenziato delle similarità a livello basico. Chiaramente, così come sulla terra, anche su altri pianeti la possibile vita potrebbe avere mutevoli forme, seppur tratti distintivi comuni e su questa convinzione si è basato tutto il suo lavoro.

Una volta identificata e descritta una chiara immagine di una determina forma, questa è stata utile per facilitare il riconoscimento di altri scatti meno chiari, ma comunque validi, che presentano la stessa forma base.

Oltre a questo, lo scienziato non si è limitato all’osservazione statica, ma ha cercato di evidenziare aspetti dinamici delle figure rilevate, tipici del movimento di insetti e di tratti in itinere come:

Postura.

Evidenza di movimento.

Volo (alcuni insetti hanno le ali e lui le ha identificate nelle foto).

(alcuni insetti hanno le ali e lui le ha identificate nelle foto). Interazione apparente.

Occhi lucenti.

Conclusioni dello Studio

L’entomologo è dunque certo di avere evidenti prove di vita su Marte e, proprio a sostegno della sua tesi, ha voluto rendere pubbliche le immagini analizzate insieme alle sua annotazioni (immagini disponibili qui e scaricabili) comprensive di un paper nel quale spiega il suo studio completo (disponibile qui).

All’interno del documento, lo scienziato afferma che “le prove della vita su Marte qui presentate forniscono una solida base per molte importanti questioni biologiche, oltre che sociali e politiche. Rappresentano anche una solida giustificazione per ulteriori e più approfonditi studi”

Ovviamente se esiste la vita su Marte anche nel presente, questo significherebbe che c’è acqua sul pianeta rosso in quantità e modalità tali da ricreare un “ambiente ecologico, seppure estremo sufficiente a sostenere la vita” (parole di Romoser n.r.d.).

Il rischio, altrettanto verosimile, è che il noto scienziato sia incappato nel voler trovare qualcosa che desiderava ardentemente trovare, ingannato dal suo stesso desiderio. A volte la mente, per facilitare i processi cognitici e recognitivi, tende, a categorizzare le forme riportandole ad aspetti di cose più familiari, come quando osserviamo le nuvole in una splendida giornata estiva e ci vediamo delle immagini a noi comuni. Fenomeno noto nella scienza cognitiva con il nome di “pareidolia visiva” e facente parte del campo delle apofenie.

La Nasa

L’agenzia spaziale americana, la NASA, non ha mai affermato perentoriamente né con certezza di avere trovato forme di vita in nessuno stato (sia vivente, sia fossile) durante le sue missioni anche sul suolo del pianeta rosso.

Pur tuttavia, l’aspetto curioso è senz’altro quello che, in linea con quanto affermato da Romoser, la NASA vuole analizzare in modo più profondo il pianeta Marte alla ricerca di acqua e della possibilità di insediamenti, così come paventato spesso dal visionario imprenditore Elon Musk e la sua avveniristica Space X.

Tra pochi mesi, infatti, la NASA darà il via al piano denominato Mars 2020, una missione per inviare un nuovo rover su Marte che sia molto più sofisticato ed in grado di rintracciare strutture biologiche fossili come conchiglie, coralli (ricordiamo che sono considerati esseri animali) e stromatoliti (strutture calcaree, la cui formazione non è sedimentaria, ma dovuta a microrganismi come i cianobatteri).

Indi per cui si aspettano anche loro, seppur forse non in modo veramente presente almeno nelle sue forme complesse, di trovare la vita davvero o tracce.