Che vivere con un cane in casa rendesse le persone felici lo si sapeva già da tempo, ora il tutto è confermato anche dalla scienza che riesce a spiegarci anche il perchè.

Meg Olmert, studiosa e autrice del libro “Made For Each Other: la biologia del legame uomo-animale”, è riuscita a dimostrare che tra il cane ed il suo padrone si crea un legame neurochimico.

Grazie alle risonanze magnetiche funzionali si è riusciti a capire che quando il padrone osserva il suo cane, anche solo in fotografia, il corpo umano rilascia degli ormoni quali la ossitocina e la dopamina. Nel cervello poi si attivano le stesse dinamiche che normalmente si innescano quando una madre incontra il proprio figlio.

L’interazione con il cane poi porta un’importante riduzione dello stress, abbassa la frequenza cardiaca e cala il livello della pressione sanguigna.

Si instaura poi un rapporto con l’animale che va a fortificare le relazioni sociali in quanto il cane ci permette di “allenarci” a stringere un legame forte, sul cane l’uomo sa che potrà sempre contare. A conferma di questi benefici esiste la pet therapy che permette di stare bene restando a contatto con gli animali, meglio ancora se cuccioli.

Ma i benefici non sono solo per l’uomo. Secondo uno studio giapponese anche il cane otterrebbe dei grandi benefici. Perchè il rilascio dell’ossitocina avviene sia nell’uomo che nel cane, si tratta quindi di un legame che fa bene ad entrambi.

Altri studi confermano ancora i benefici che un cane potrebbe apportare alle relazioni sociali, anche in maniera indiretta. Il proprietario di un cane quando passeggia con il suo amico a quattro zampe spesso si ferma a parlare con il proprietario di un altro cane. Anche queste piccole azioni vanno a migliorare il nostro modo di porci con le altre persone ed influisce in maniera positiva sul nostro organismo.