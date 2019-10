E’ stata effettuata una ricerca dall’Università di Exeter, nel Regno Unito, per dimostrare che le persone che vivono vicino al mare soffrono molto meno di disturbi mentali.

Il mare darebbe quindi una sensazione di benessere, non solo fisico ma soprattutto mentale. Per allontanare i disturbi psicologici dalla propria testa sarebbe sufficiente effettuare una normalissima passeggiata in riva al mare respirando l’aria pulita. Ma in alcuni casi, per stare bene, sarebbe sufficiente anche ascoltare il rumore delle onde e ammirare il bellissimo panorama che il mare è in grado di offrirci.

Il mare sarebbe quindi in grado di offrirci calma e serenità e questo è dimostrabile con ricerche scientifiche.

Lo studio effettuato nel Regno Unito ha dimostrato che vivere vicino al mare aiuta a ridurre le probabilità di soffrire di disturbi psicologici soprattutto a quelle persone che hanno un reddito inferiore alla media.

Lo studio ha paragonato i benefici che è possibile avere abitando vicino al mare a quelli che è possibile ottenere quando si frequentano molto spesso degli spazi aperti ricchi di alberi.

I ricercatori sperano che i governi di tutto il mondo tengano presente i risultati della loro ricerca e che si adoperino affinchè ovunque, nel limite del possibile, vi siano degli spazi costieri che permettano a chi soffre di ansia, stress o depressione, di trascorrere dei momenti di serenità al mare che gli permettano di stare molto meglio.