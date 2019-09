Dopo la strage di El Paso, accaduto proprio dentro un centro commerciale appartenente alla nota catena statunitense di proprietà della famiglia più ricca al mondo, come da classifica redatta da Bloomberg, Walmart ha avviato una vera e propria svolta culturale, andando contro gli stessi principi sui quali si è fondato il liberismo americano quasi borderline.

Il noto marchio conosciuto in tutto il mondo ha deciso di rinunciare a guadagni molto importanti, ma di limitare la vendita dei proiettili per fucili d’assalto che in america sono acquistabili presso alcuni esercenti. Una cultura per noi molto lontana e quasi paradossale quella di armarsi da parte del popolo americano, un tema con il quale però bisogna fare i conti quando si parla degli States.

Oltre a prendere questa decisione contro i principi derivanti dalla Carta Costituente (la diatriba sugli armamenti disponibili è però tuttora aperta e ci sono dubbi anche sulla legittimità di questa pratica perseguita finora arricchendo le varie industrie di armamenti), Walmart ha deciso anche di chiudere le porte ai clienti indesiderati, ovvero quelli che si presenteranno ai cancelli d’ingresso del supermercato armati. Cosa resa possibile dalle normative presenti in alcuni stati della federazione americana.

Il colosso statunitense operante nella distribuzione di un immenso numero di categorie merceologiche, ha deciso di dare un segnale forte fermando la vendita di questi tipi di munizioni utilizzate nelle varie sparatorie e stragi che stanno lacerando l’america e continuano, ogni volta, a ripetersi.

Un segnale molto forte che incide ed inciderà in maniera veemente sul dibattito inerente le armi, tra le lobby che vogliono stabilizzare lo status quo e non fare un passo indietro per non rinunciare ai lauti profitti derivanti dal mercato interno, per non parlare delle esportazioni in molti paesi anche del terzo mondo, e le correnti di pensiero pacifiste, sconfitte a più riprese nel corso della storia americana.

Una svolta epocale potrebbe accadere.