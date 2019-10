Si sa, sotto le festività natalizie ed a Natale siamo tutti più buoni e generosi, cercando di riappacificarci con il prossimo e con noi stessi. Ci sono però alcuni che non sono proprio buonissimi perché danno il via ad una vera e propria guerra commerciale per Xmas: i produttori di smartphone.

L’ultimo trimestre di ogni anno è infatti il periodo più importante per tutti coloro che concorrono nel settore hi-tech e realizzano questi device mobile oramai indispensabili per la nostra stessa vita.

Non per niente tutti i maggiori brand hanno iniziato a presentare al pubblico i loro prodotti e renderli disponibili proprio in questo periodo dell’anno, visto e considerato il picco di domanda oramai stagionale e comprovato.

Natale e tutte le festività correlate, non è solo un periodo di bontà, ma è anche un momento nel quale tutti regaliamo qualcosa e acquistiamo proprio per regalarlo ai nostri affetti o per regalarci un piccolo pensiero. Gli smartphone sono tra i doni preferiti.

L’azienda di Cupertino che produce i famosi iPhone dovrà concorrere con una serie di competitors molto agguerriti cercando di invertire un trend che la vede in netta difficoltà rispetto anche agli emergenti brand cinesi.

A confrontarsi direttamente con l’ecosistema Apple (perché di tale logica commerciale e produttiva si tratta), ci saranno il colosso sud-coreano Samsung e l’omnipresente Google da Mountain View. Per il motore di ricerca più famoso del mondo la discesa in campo produttivo con una linea di smartphone è solo uno dei tanti business nei quali diversifica l’azione.

Tra i marchi cinesi più famosi non possiamo non citare gli smartphone di Huawei che però non avranno le applicazioni di Google a causa dell’embargo imposto dall’amministrazione di Donald Trump.

In un mondo in cui la fotografia ed i social network la fanno da padrone, anche gli smartphone devono soddisfare l’esigenza di utenti sempre più attenti dal comparto fotografico arricchito da hardware sempre più sofisticati tanto che oramai parlare di fotocamera è ampiamente riduttivo.

Sul comparto fotografia e video Apple è da sempre stata leader in tal senso ed ha fortemente migliorato sia l’hardware sia il software proprietario per cercare di fronteggiare la concorrenza spietata che oramai aveva raggiunto livelli simili. Nella nuova linea iPhone c’è tutta la volontà di spingere su questo valore per cercare di riprendersi il posto nella quota di mercato mondiale.

La Apple, infatti, ha perso di recente il secondo posto della classifica mondiale dei produttori di telefoni a vantaggio proprio della cinese Huawei che aveva messo nel mirino anche il leader globale, ovverossia Samsung. L’ascesa del colosso asiatico ha subito un forte colpo dall’embargo ordinato da Trump e dagli ostacoli posti alle imprese americane fornitrici di componenti a quelle cinesi proprio per rallentare la corsa inarrestabile.

Il Mate 30 di Huawei, infatti, ha pagato a caro prezzo l’assenza dei software di Mountain View, dall’applicazione Maps fino a Gmail ed allo Store stesso. Nonostante sia uno smartphone dalle prestazioni veramente eccezionali, gli utenti non hanno apprezzato di certo questa lacuna software.

Contro la linea iPhone 11 di Apple, di cui abbiamo parlato con dovizia di particolari prima della sua presentazione, abbiamo il Galaxy Note 10 di Samsung ovvero il Pixel 4 di Google. Quest’ultimo ricorda da vicino gli smartphone di casa Apple, ma rivisitati secondo logiche proprie di Google stessa. Il Pixel 4, infatti, possiede una Google Camera davvero spettacolare, con un comparto fotografico che non ha nulla da invidiare nemmeno a quello di casa Apple.

Starà sempre ai consumatori decidere il vincitore della contesa. In fondo, a Natale siamo tutti più buoni …